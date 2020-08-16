Yunanistan ekibi PAOK'un Başkanı Ivan Savvidis Beşiktaş maçı öncesi konuştu

Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz ve Ege’de gerilim tırmanıyor. Atina yönetiminin bölgedeki provokasyonları sonrası tansiyon yükselmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, Yunan ekibi Paok ile eşleşti.

Büyük maça 10 günden az bir süre kalırken PAOK tarafından bir açıklama geldi.

PAOK Başkanı Ivan Savvidis, Ankara ile Atina arasında yaşananların takımı için motive kaynağı olacağını söyledi.

Savvidis, takımda şu ana kadar iki koronavirüs vakasının çıktığını belirterek oyunculara dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

'Tüm Yunanistan için...'

Yunan başkan siyaset ve futbolu ayrı tuttuğunu ancak kendilerinin tüm Yunanistan’ı temsil ettiğini ve bu amaçla Beşiktaş karşısına çıkacaklarını belirtti.

Beşiktaş ile PAOK arasında oynanacan olan müsabaka 25 Ağustos saat 21’de oynanacak. Maç tek maç sistemi ile oynanacak.