Yunanistan Dışişleri'nden skandal 'Türkiye' çağrısı!
Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi hedef alan bir dizi açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Dendias, AB'ye de çağrıda bulundu.
Yunanistan'dan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'ye yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yunan Dışişleri Bakanı AB'ye çağrıda bulunduğu tweetlerinde, Türkiye'ye sınır konulmalı ifadelerini kullandı:
Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamaları şu şekilde:
Avrupa, Türkiye'nin bölgede kabul edilebilir bir oyuncu gibi davrandığını iddia edemez. Avrupa, Türkiye'nin davranışının sınırlarını göstermelidir. Yunanistan bunu beklemektedir. Elbette Türkiye ile ilişkilerimizde kritik bir dönemdeyiz. AB liderlerinin bir karar almaları gerekecek. Bölgedeki Türk eylemlerinin zarar verici olduğunu açıkça dile getirecekler.