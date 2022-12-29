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Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias manastırda kafayı yere çaktı
Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias manastırda kafayı yere çaktı

Aynoroz Yarımadasındaki bir manastırda ayine katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın düşerek başını çarptığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 20:59:00 -
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias manastırda kafayı yere çaktı

Başını yere çarpan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Aynoroz Yarımadası ziyaretini sağlık sorunları nedeniyle yarıda kestiği öğrenildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, sabah Aynoroz Yarımadasındaki bir manastırda ayine katılan Dendias, ani tansiyon düşmesi sonucu dengesini kaybederek başını çarptı.

Atina'ya dönme kararı aldı

Kontrolleri yapılan Dendias'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak rahatsızlığının ardından ziyareti yarıda keserek Atina'ya dönme kararı aldığı belirtildi.

Dendias, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Düşme nedeniyle iki sıyrık var, tamamen iyiyim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Uğur

Kaçta hücre öldü haberin varmı senin eskisi gibi kafası çalışmaz artık.

Bal

Darısı ülkene Dondias.
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