Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias manastırda kafayı yere çaktı
Aynoroz Yarımadasındaki bir manastırda ayine katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın düşerek başını çarptığı açıklandı.
Başını yere çarpan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Aynoroz Yarımadası ziyaretini sağlık sorunları nedeniyle yarıda kestiği öğrenildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT, sabah Aynoroz Yarımadasındaki bir manastırda ayine katılan Dendias, ani tansiyon düşmesi sonucu dengesini kaybederek başını çarptı.
Atina'ya dönme kararı aldı
Kontrolleri yapılan Dendias'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak rahatsızlığının ardından ziyareti yarıda keserek Atina'ya dönme kararı aldığı belirtildi.
Dendias, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Düşme nedeniyle iki sıyrık var, tamamen iyiyim." ifadelerini kullandı.