Yunanistan ‘değerlendirin’ demişti! Libya'dan Türkiye açıklaması geldi

Türkiye ile Libya arasında yapılan ve Yunanistan'ın her fırsatta iptal edilmesini istediği deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Libya ve Türkiye denizlicik anlaşmasının yeniden değerlendirilmesi konusunda Yunanistan ile aynı fikirde olmadıklarını ve anlaşmaya sadık kalacaklarını söyledi.

"Anlaşmadan vazgeçmeyeceğiz"

Dibeybe "Libya-Türkiye denizcilik anlaşmasının yeniden değerlendirilmesi konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz ve o anlaşmadan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dibeybe geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotaki Libya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında imzaladığı mutabakat muhtırasına ilişkin Avrupa Konseyi'nin kararlarına göre herhangi bir yasal güce sahip olmadığını" görüşünü savunuyor ve "belgelerin" iptal edilmesi gerektiğini ileri sürüyor.