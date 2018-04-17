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Yunanistan darbecileri mayısta serbest bırakacak!

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, ülkelerindeki 8 FETÖ'cü askerin Mayıs ayında serbest kalabileceğini söyledi.

17 Nisan 2018 Salı 09:56
Yunanistan darbecileri mayısta serbest bırakacak!

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 24/7 radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini belirtti.

SÜRE MAYIS'TA DOLUYOR

Kontonis, "18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok. Bu süre Mayıs ortasında doluyor. Türk tarafından Yunanistan'da yargılanmaları için bir talep gelmedi" dedi.

İADEYE YANAŞMIYORLAR

8 darbeci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçmıştı. Yunan yargısı, 8 darbecinin Türkiye'ye iade edilmemeleri kararını almıştı. Darbecilerin 18 aylık tutukluluk süresi Mayıs ayının başında dolacak.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:56
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