Yunanistan çok fena tutuştu! O Türkiye iddiası şaşırttı

Yunanistan'da, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa, Tayyip Erdoğan’ın milliyetçi oyları almak için Atina ile gerilimi artırabileceği ve bu sırada da hükümeti oluşmamış bir Yunanistan’ın sorun yaşayabileceği senaryosunun konuşulduğunu belirten Özay Şendir, "Yunanlılar iki büyük hata yapıyorlar" deyip o hataları sıraladı.

Şendir, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yunanistan’da seçim tarihi henüz belli olmadı.

30 Nisan ile 7-14-21 Mayıs tarihleri üzerinde duruluyor ve en öne çıkan tarih 14 Mayıs’tı.

Atina’da çarşamba gününden beri başka hesaplar yapılmaya başlandı.

Yunanistan, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kalırsa, Erdoğan’ın milliyetçi oyları almak için Atina ile gerilimi artırabileceği ve bu sırada da hükümeti oluşmamış bir Yunanistan’ın sorun yaşayabileceği senaryosu konuşuluyor.

Yunanlılar iki büyük hata yapıyorlar.

Birincisi, “Cehennem Haftası” senaryosu adı altında seçimlerin 2. turunun 21 Mayıs’ta yapılacağını yazmışlar.

Oysa Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa sandık 28 Mayıs’ta kurulacak.

İkincisi, Erdoğan’ın milliyetçi oyları alması için Yunanistan ile gerilime ihtiyacı yok.

Altılı Masa bileşeni ve Cumhurbaşkanı aday adayı Ali Babacan’ın ulusal savunma sanayiinin en önemli şirketlerinden Baykar’a karşı açtığı savaş, Anayasa’daki Türklük kavramıyla yaşadığı sorunlar ve Kürtçe eğitim vaadi, Türkiye’deki seçmen için yeterince aydınlatıcı oldu zaten.

Yunanistan siyasetinin bu paranoyasına gülmek mümkündü ama bizim daha acıklı bir durumumuz var.

Yunanistan’ın takımada devletiymiş gibi davranıp Ege ve Akdeniz’i gasbetme çabasına, adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırmasına ve aidiyeti belli olmayan adaları işgal ederek yayılmacı politikalar izlemesine Millet İttifakı’ndan kimse tek cümle etmedi.

Gönül isterdi ki Millet İttifakı’nın tamamı, hadi o olmadı, en azından bir bileşeni, “Biz Erdoğan’ın tüm yaptıklarının aksini yapacağız ama sadece Mavi Vatan ile Türkiye’nin egemenlik haklarını korumaya devam edeceğiz” diyebilseydi.

Maalesef diyemediler."