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Yunanistan Başkonsolosu, iki ülke arasındaki ilişki için ziyaret turunda

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Selçuk Ticaret Odasını (STO) ziyaret ederken, ziyarette ağırlıklı olarak Yunanistan ile İzmir arasında; ticaret, turizm ve kültürel alanlarda iş birliğini genişletmenin üzerinde duruldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
Yunanistan Başkonsolosu, iki ülke arasındaki ilişki için ziyaret turunda

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Selçuk Ticaret Odasını (STO) ziyaret ederken, ziyarette ağırlıklı olarak Yunanistan ile İzmir arasında; ticaret, turizm ve kültürel alanlarda iş birliğini genişletmenin üzerinde duruldu.


Selçuk Ticaret Odası (STO) Başkanı Koray Yolcu ve yönetim kurulu üyeleri, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’yı ağırladı. Ziyarette, STO Meclis Başkanı Yusuf Dereli, yönetim kurulu başkan yardımcısı İsmail Karahan ve yönetim kurulu üyeleri; Ümit Yolcu ve Zeki Yeni de yer aldı.



"İzmir-Yunanistan arasında kurulacak bir deniz taşımacılığı hattı ticareti artıracak"


Konuk Başkonsolos Papoulia, Selçuk Ticaret Odası ve konsolosluk arasındaki ilişkiyi mükemmel olarak değerlendirdi. Papoulia, iki halkı birbirine yaklaştırmak ve olumlu ilişkiler kurulması için ziyaretler yaptığını belirtti.


İzmir ile Selanik arasında bir ticari hattın oluşması gerektiği belirten konuk başkonsolos, Alsancak Limanı ile Selanik Limanı arasında kurulacak bir deniz taşımacılığı hattıyla ticaretin artacağını kaydetti. Konuk başkonsolos ayrıca, iki komşu ülkenin zeytinyağı kalitesinin yüksek olduğunu ve bunun ticari iş birliği için çok önemli bir fırsat olduğu vurgusu yaptı.


Oda Başkanı Koray Yolcu da, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yunan konsolosluğu ile karşılıklı güven esasına dayalı güzel bir işbirliği sürdürdüklerini söyledi. Yolcu, "Oda üyelerimizin vize taleplerinin başkonsolosumuzca dikkate alınması nedeniyle kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.


Turizm ve ticarette iş birliğinin sürekli artırılmasının önemine işaret eden STO Başkanı Yolcu, Yunan turizm acenteleriyle Türk acentelerin bir araya gelmesi ve ortak çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.


Koray Yolcu, zeytinyağı sektöründeki iş birliği yapma konusunda da "Burada ve Yunanistan üretilen zeytinyağları özel bir aromaya sahip. İki toplumun özel sektörlerinin bir araya gelmesinden hem Türkiye hem de Yunanistan ekonomisi yarar bulacaktır" dedi.


Ticari iş birliklerinin konuşulduğu ziyaret sonunda Başkan Koray Yolcu, Başkonsolos Argyro Papoulia’ya kentin simgesi Artemis heykelini hediye etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
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