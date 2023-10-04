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Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten şaşırtan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı!
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten şaşırtan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 17:54:00 -
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten şaşırtan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili görüşmesine ilişkin Yunan basınına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kimyalarının uyuştuğunu belirterek, "Ölçülü bir iyimserlik içindeyim" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasında son dönemde gerçekleşen üst düzey görüşmelerle yakalanan olumlu hava devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu ABD’nin New York kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul etmişti. Görüşmede Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerin geleceğine dair yol haritası belirlendi.

"Geçmişteki gerginlikleri ve aşırıcı söylemleri bir kenara bırakmalıyız"

Miçotakis, Yunan Alfa televizyonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 20 Eylül’deki görüşmeyi ilişkin izlenimlerini anlatırken, Erdoğan ile kimyalarının uyuştuğunu ifade etti. Yunan Başbakan, "İkimizde, geçmişteki gerginlikleri ve aşırıcı söylemleri bir kenara bırakıp, birlikte nasıl ilerleyebileceğimizi belirlemek için karşımıza bir fırsat çıktığının bilincindeyiz" dedi.

Miçotakis: Ölçülü bir iyimserlik içindeyim

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili açıklamalarına devam eden Miçotakis, "Ölçülü bir iyimserlik içindeyim. Türkiye, Avrupa ve bir dereceye kadar ABD ile ilişkilerinin oluşmasında da Yunanistan’ın önemli rolü bulunduğunu kabul ediyor. Yunanistan ile ABD arasında jeostratejik ilişkiler vardır" ifadelerini kullandı.

Selanik’te 7 Aralık’ta gerçekleştirilecek Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Toplantısını ‘önemli bir olay’ diye tanımlayan Miçotakis "Mevcut iyi ortamı, her iki halk da istiyor. İyi ortamı koruyarak, bu toplantıya hazırlanmak ise her iki ülkenin çıkarınadır" diye konuştu.
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"Sıcak olayın eşiğine gelmemeliyiz" 

Miçotakis, ülkeler arası mevcut sorunlara da değinerek, "Aramızda, Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge sınırlarını belirlemek olan tek büyük anlaşmazlığı çözmezsek bile bir sıcak olayın eşiğine gelmemeliyiz" mesajı verdi.

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