Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten flaş Türkiye açıklaması! Dikkat çeken deprem kararı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Umarım bu yardımlaşmadan kaynaklanan psikolojik duygular Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkların giderilmesi için bir fırsata dönüşür" dedi.

7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkilerken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan felaket sonrası diğer ülkelerin dışişleri bakanları taziye ziyaretlerinde bulundu.

Bu ziyaretlerden biri de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından gerçekleştirildi. Blinken, Türkiye yaptığı deprem ziyaretinin ardından Yunanistan'a geçti. Blinken burada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

İki ismin görüşmesinde gündem Türkiye'de yaşanan deprem felaketiydi.

Blinken, Türkiye'ye yardım elini uzatan ilk ülkelerden olan Yunanistan'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Miçotakis de, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle üzgün olduğunu belirterek yardımların süreceğini söyledi.

"Türkiye'deki depremler yüreğimizi dağladı"

Yunanistan Başbakanı ayrıca, “Türkiye’deki depremler yüreğimizi dağladı. Deprem bölgelerine gönderdiğimiz ilk yardımlar devam edecek. Umarım bu yardımlaşmadan kaynaklanan psikolojik duygular Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkların uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde giderilmesi için bir fırsata dönüşür” diye konuştu.