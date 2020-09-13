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Aktüel Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım"
Aktüel

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım"

Yeniakit Publisher
2020-09-13 17:41:48 -
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım"

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin giderilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Miçotakis, Selanik'teki "Helexpo Forum" kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya'ya dönmesini "olumlu bir ilk adım" olarak niteleyen Miçotakis, bu adımın devamının gelmesi halinde Yunanistan'ın Türkiye ile istikşafi formattaki yeni görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

Miçotakis, istikşafi görüşmelerin başlamasının genel iklime bağlı olduğunu savunarak, "Geçmişte de olumlu adımlar gördük ancak devamında olumsuz adımlar izlendi." iddiasında bulundu.

Yunanistan'ın silahlanma programına ilişkin soruları da yanıtlayan Miçotakis, Fransız Rafale tipi savaş uçaklarının ilk siparişinin 2021 yılının ortalarında ulaşacağını, diğerlerinin ise 2022 başlarında tamamlanacağını aktardı.

- "Geçmişteki hataları tekrar etmeyeceğiz"

Miçotakis, Atina'nın "silahlanma yarışına girmeyeceğini ve geçmişte savunma konusundaki hataların tekrarlanmayacağını" öne sürerek, "Ege adalarının silahlandırılmasının söz konusu olmadığını, bunun istikşafi görüşmelerde ele alınmadığını ve alınmayacağını" iddia etti.

Yunanistan'ın diplomatik konumunun geçen seneye oranla daha güçlü olduğunu savunan Miçotakis, uluslararası kamuoyunun bölgede olup bitenler konusunda hassas olduğuna işaret etti.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorular üzerine, "Gerginliğin giderilmesi halinde Erdoğan ile görüşmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Başbakan Miçotakis, mevcut Mirage 2000 uçaklarının yerine Fransa'dan satın alacakları 18 Rafale tipi savaş uçağıyla yeni bir filo kuracaklarını duyurmuştu.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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