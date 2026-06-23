Pekin ve Moskova'nın arka bahçesinde tarihi imza! Kazakistan ile AB arasında dev stratejik ortaklık bildirisi kabul edildi!

Kazakistan ve Avrupa Birliği (AB), kritik ham maddeler, enerji, ulaştırma, dijitalleşme ve yeni teknolojiler alanlarındaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla “Stratejik Ortaklığın Güçlendirilmesine İlişkin Ortak Bildiri”yi kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Brüksel’e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Görüşmelerin ardından taraflar, Kazakistan ile AB arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik ortak bildiriyi kabul etti.

Bildiride enerji güvenliği, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve ulaştırma bağlantılarının jeopolitik öneminin arttığı bir dönemde gerçekleşen Tokayev’in ziyaretinin Kazakistan ile AB arasındaki stratejik ortaklığın derinleştiğinin güçlü göstergesi olduğu belirtildi.

AB’nin Kazakistan’ın en büyük ticaret ve yatırım ortağı olduğu vurgulanan bildiride, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve stratejik sektörlerde işbirliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Bildiride, AB’nin “Global Gateway” girişimi kapsamında özellikle kritik ham maddeler, enerji, ulaştırma, dijitalleşme ve yeni teknolojiler alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı ifade edildi.

Tarafların ayrıca Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru’nun stratejik önemine dikkati çektikleri aktarılan bildiride, bu güzergah üzerindeki işbirliğinin artırılması konusunda görüş birliğine vardıkları da belirtildi.

Bildiride, kritik ham maddeler, batarya teknolojileri ve yeşil hidrojen değer zincirlerinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kazakistan’ın Avrupa için önemli petrol ve uranyum tedarikçilerinden biri olduğunun altı çizilen bildiride, taraflar yenilenebilir enerji ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda da kararlılıklarını teyit etti.

Bildiride, ayrıca Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ulaştırma altyapısı ve sanayi projelerine yönelik yeni anlaşmaların imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Liderler daha sonra havacılık, ulaştırma, dijital altyapı ve madencilik alanlarını kapsayan 5 anlaşma ve mutabakat zaptının imza törenine katıldı.

- Avrupa pazarına sevk edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 13’ü Kazakistan’dan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ziyaret kapsamında AB üyesi ülkelerin iş ve yatırım dünyası temsilcilerinin katıldığı “Kazakistan-AB Yuvarlak Masa Toplantısı”nda konuştu.

Bu ziyaret çerçevesinde 12 milyar doların üzerinde ticari anlaşma imzalanmasının beklendiğini belirten Tokayev, bunun Kazakistan ile AB arasındaki ortaklığın kavramsal yaklaşımlardan somut projelere ve gerçek işbirliklerine dönüştüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Tokayev, Kazakistan’ın kritik ham maddeler alanında Avrupa için güvenilir bir ortak olmaya hazır olduğunu belirterek “Kazakistan, AB'nin kritik ham madde listesinde yer alan 34 mineralden 21’ini tedarik etmeye hazır.” dedi.

Ülkesinde önemli miktarda henüz işletilmemiş lityum, nikel, vanadyum ve kobalt rezervlerinin bulunduğuna işaret eden Tokayev, Avrupa’ya “stratejik kaynaklara erişim karşılığında yatırım ve teknoloji” temeline dayanan pragmatik bir işbirliği modeli önerdiklerini aktardı.

Tokayev, Kazakistan’ın Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkısını artırdığını, geçen yıl Avrupa pazarına sevk edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 13’ünün Kazakistan kaynaklı olduğunu bildirdi.