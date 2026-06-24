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Gündem Abdurrahman Dilipak'tan tartışılan ilginç öneri! ‘Uyuşturucuya bulaşanı kurtarmak için esrara alıştıralım’
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan tartışılan ilginç öneri! ‘Uyuşturucuya bulaşanı kurtarmak için esrara alıştıralım’

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Abdurrahman Dilipak, katıldığı bir programda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ve esrar kullanımına ilişkin tartışmaya neden olan iddialarda bulundu.

Dilipak, daha ağır uyuşturucu maddelerin bağımlılığını önlemek adına esrarın bir geçiş unsuru olarak kullanılabileceğini savunarak, "Ben uyuşturucu kullanıyorum diyene bir defa hemen esrarı alıştıralım ki bonzaiden kurtulsun, eroinden kurtulsun, kokainden kurtulsun" ifadelerini kullandı.

"Biyolojik Riski Sıfırdır" İddiası

Açıklamalarının devamında esrarın sağlık üzerindeki etkilerine değinen Dilipak, maddenin tıbbi olarak hiçbir zararı olmadığını ileri sürerek şu iddialarda bulundu:

"Esrar kullanırsanız biyolojik riski sıfırdır. Esrar kullanan kanser ve şeker hastası olmaz."

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