CHP’liler Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etmeye devam ediyor! CHP’li vekil Türkiye’yi asılsız ithamlarla şikayet etti!

Bunlardan biri olan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Türkiye’yi temsil ettiği Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde ülkemizi şikayetini sanki iyi bir iş yapmış gibi sosyal medya hesabından paylaştı. Bankoğlu, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bu hafta boyunca gerçekleşecek Genel Kurul oturumlarında, maalesef yine ana gündem maddelerinden birisi Türkiye'ydi. Genel Kurul'da ‘Türkiye'de yargı sisteminin işleyişi ve muhalefete yönelik baskılar’ başlığı görüşüldü. Yargının siyasi bir araç haline getirilmesi, ülkemizdeki tüm demokratik kazanımları ve halk iradesini doğrudan tehdit etmektedir” diye yazdı.

“TÜRKİYE’Yİ BATIYA ŞİKAYET ETTİ, İMAMOĞLU’NUN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI!”

CHP’li Bankoğlu konuşmasında “Bugün Türkiye’de tanık olduğumuz olaylar, siyasetin yargı süreçlerine etkisi konusunda ciddi soruları gündeme getirmektedir. Ana muhalefet partisi, lider ve seçilmiş kadrosuyla eşi benzeri görülmemiş ve kabul edilemez düzeyde hukuki ve idari bir baskıyla karşı karşıyadır. Bu durum, hem yurt içinde hem de uluslar arası alanda demokratik kurumların işleyişi ve güçler ayrılığı konusunda giderek artan endişelere neden olmaktadır. İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun davası, bu konuda özellikle önemli bir örnek haline gelmiştir. Devasa iddianameler, gizli tanıkların kullanımı ve yargıdaki görev değişiklikleri, adli yargılama ve yargı tarafsızlığı konusunda meşru tartışmalara sebep olmuştur. Mezuniyetinden onlarca yıl sonra üniversite diplomasının iptal edilmesi ise hukuk güvencesi ve yargı adaleti konusundaki endişeleri daha da artırmıştır” ifadeleriyle Türkiye’yi Batı’ya şikayet ederken, Ekrem İmamoğlu’nun da sözcülüğünü yaptı.