Alman yetkili itiraf etti: Türkiye’yi örnek alıyoruz

Alman Seyahat Birliği (DRV), Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'nde yaz resepsiyonu düzenledi. Resepsiyona turizm sektörü, siyaset, medya ve diplomatik camiadan yaklaşık 300 seçkin davetli katıldı.

Ploss, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Almanya ve Türkiye arasındaki köklü bağlara, Türkiye'nin havacılık ve altyapı projelerine ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki toplum arasındaki ilişkilere dikkati çeken Ploss, "Milletlerimiz turizm sayesinde her geçen gün daha da güçlü bir şekilde kenetleniyor." dedi.

Ploss, turizmi desteklediklerini belirterek, "Yurt dışı turizmi halkların ufkunu açar, kültürler arası anlayışı artırır, insanı kelimenin tam anlamıyla geliştirir. Bu nedenle Alman hükümeti olarak önümüzdeki yıllarda bu alanı elimizden geldiğince destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seyahat özgürlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Ploss, çevre dostu yakıtlar kullanarak bu süreci iklimle daha uyumlu hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin havacılık sektörü

Almanya olarak havacılık ve altyapı konusunda Türkiye’den öğrenecek çok şeyleri olduğunu dile getiren Ploss, turizm için kritik önem taşıyan "Altyapı Geleceği Yasası" üzerindeki müzakereleri yeni tamamladıklarını bildirdi.

Ploss, bu yasal düzenleme sayesinde altyapı projelerine sadece daha fazla bütçe ayırmakla kalmayıp, bu kaynakları çok daha hızlı bir şekilde yatırıma ve inşaata dönüştürebileceklerini kaydederek, bu hamlenin ulusal turizm stratejilerinin en önemli maddelerinden biri olduğunu aktardı.

Almanya'nın bu alanda İstanbul’u örnek alması gerektiğini vurgulayan Ploss, oradaki yetkililerin havalimanını ne kadar kısa sürede inşa ettiklerini ve sürekli genişletmeye nasıl devam ettiklerini yakından incelediklerini belirtti.

Ploss, güçlü bir havacılık merkezine sahip olmanın hem turizm sektörü hem de milli ekonomi için sarsılmaz bir temel oluşturduğuna işaret ederek, “İşte bu nedenle, Türkiye’nin Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı ile izlediği vizyoner yolu takip ediyoruz. Kendilerine bu alanda yetişebilir miyiz bilemiyorum ancak Türkiye, bu konuda bizim için çok büyük bir rol model ve örnek teşkil ediyor.” ifadelerini kullandı.

Vize işlemleri

Vize süreçlerindeki yavaşlığın turistler ve iş dünyası için ciddi bir engel teşkil ettiğini kabul eden Ploss, bu durumun önüne geçmek için Ulusal Turizm Stratejisi kapsamında vize süreçlerinin dijitalleştirilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı.

Birçok potansiyel ziyaretçinin "Burası çok bürokratik" diyerek Almanya'ya seyahat etmekten vazgeçtiğine değinen Ploss, "Dışişleri Bakanımız ile bu konuyu detaylıca görüştüm. Kendisi bizzat bu süreçle ilgileniyor ve şu anda çok ciddi ilerlemeler kaydedilmiş durumda. Bu yıl ve önümüzdeki yıl çok şey başaracağımıza, dijital vize kolaylığının Türk-Alman dostluğunu daha da pekiştireceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye-Almanya stratejik diyaloğu

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da iki ülke arasındaki üst düzey temasların ve canlanan stratejik diyaloğun altını çizdi.

İkili ziyaretlerin ilişkilerin derinliğini kanıtladığını kaydeden Büyükelçi Turan, "Geçtiğimiz ay, Türkiye ile Almanya arasındaki stratejik diyaloğu 12 yıllık aradan sonra yeniden canlandırdık." dedi.

Ortak ekonomik hedefleri hatırlatan Turan, "Şu an Türk istatistiklerine göre 52 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacmimizi, dengeli ve sürdürülebilir bir temel üzerinde 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni işbirliği alanlarıyla ekonomik ortaklığımızı daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründeki rekor yükselişe dikkati çeken Büyükelçi Turan, "Türkiye, 64 milyon uluslararası ziyaretçi ve 65 milyar doları aşan turizm geliriyle dünya genelinde en çok ziyaret edilen ülkeler arasında 4. sıraya yükselmiştir. Alman turistlerin vazgeçilmezi olan Türk Rivierası, İstanbul ve Ege bölgelerimizin yanı sıra sürdürülebilirlikte de öncüyüz. 580 mavi bayraklı plajımızla bu alanda dünya üçüncüsüyüz." diye konuştu.

Turan, Şanlıurfa Taş Tepeler bölgesindeki arkeolojik bulguların önemine değinerek, Berlin'deki James Simon Gallery'de 19 Temmuz'a kadar ziyarete açık olan orijinal Göbeklitepe buluntularının yer aldığı "İnşa Edilmiş Topluluk: Göbeklitepe, Taş Tepeler ve 12.000 Yıl Önceki Yaşam" sergisine konukları davet etti.

"Türk insanının eşsiz misafirperverliği"

Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Albin Loidl ise geçen yıl 6 milyondan fazla Alman turistin seyahat için Türkiye'yi tercih ettiğini hatırlatarak, bu ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

Loidl, Türkiye'nin turizm pazarında mükemmel bir fiyat-performans dengesi sunduğunu vurgulayarak, “Mart ayında rezervasyonlarda görülen kısa süreli durgunluğun ardından, taleplerin yeniden çok güçlü bir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz. Türkiye’nin turizmdeki bu başarısını hem bugün hem de gelecekte çok daha güçlü bir şekilde sürdüreceğinden son derece iyimserim." dedi.

Albin Loidl, başarının sırrının güçlü altyapı ve Türk insanının eşsiz misafirperverliği olduğunu kaydetti.