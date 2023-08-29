Yunanistan açıklarında göçmen faciası: 11 aylık bebek ve 4 çocuk öldü!

Yunan Sahil Güvenlik birimi, Midilli Adası'nın kuzeydoğusunda göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu dört kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, bu teknede hayatını kaybedenlerin tamamının çocuk olduğunu belirtti.

Sözcü, 8 yaşında bir erkek çocuğu ile 14 ve 8 yaşlarında kız ve yine 11 aylık bir başka kız bebek olduğu bilgisini verdi.

Kazada yaralananların Midilli'deki Mytilene Limanı'na götürüldüğü, buradan da yerel bir hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

Pazar günü Midilli açıklarında bir sandaldan 20, cumartesi günü yine aynı ada yakınlarında batmak üzere olan bir başka sandaldan da 11 kişi kurtarıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Keza Sahil Güvenlik, cumartesi günü Samos'a biri 35, diğeri 21 kişi taşıyan iki teknenin daha geldiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre sene başından bu yana 14 binden fazla kişi kara ve deniz yoluyla Yunanistan'a ulaştı.

Bu sayı, çoğu İtalya'ya olmak üzere (104 bin), toplam Akdeniz geçişlerinin onda birine tekabül ediyor.

Yunanistan'a 2022 yılının tamamında ulaşan kişi sayısı ise 19 bin kişiydi.

Zaman zaman da göçmenler, Yunanistan'a ulaşmaya çalıştıkları sırada maskeli kişilerin denizin ortasında botlarını patlattığını ve kendilerini ölüme terk ettiklerini anlatıyor.

Atina yönetimi ise suçlamaları sürekli olarak reddediyor.