Yunanistan-ABD, Ege ve Akdeniz’de birlikte devriye gezecek

Yunanistan Sahil Güvenlik ve ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında tarihi işbirliği anlaşması Atina’da imzalandı. Bu anlaşmaya göre Yunanistan ve ABD Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz’de birlikte devriye gezecekler.

Yunanistan Sahil Güvenlik ve ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında tarihi işbirliği anlaşması imzalandı. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Theodoros Kliaris ve ABD'li Amiral Stein Poulin tarafından Atina'da imzalanan işbirliği Mutabakat Zaptı'nın ardından bir değerlendirme yapan ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, “Bugünkü Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasıyla ABD ile Yunanistan Sahil Güvenlik arasındaki ilişkilerde bir başka gerçek dönüm noktasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Yunanistan en güçlü müttefiklerimizden biridir

Pyatt, “Yunanistan birçok yönden, özellikle denizcilik sektöründe, tüm Avrupa'daki en güçlü müttefiklerimizden biridir” değerlendirmesini yaptı. Büyükelçi Pyatt şunları dile getirdi: "Bu anlaşma ana hatlarıyla belirtilen deniz güvenliği, operasyonlar, bilgi alışverişi, balıkçılık teftişleri, çevre koruma ve eğitim ABD – Yunanistan Stratejik Diyaloğu ile tamamen uyumludur. İki ülke arasındaki işbirliği, her zaman dostane olmayan bir bölgede ve Yunanistan'ın artık herkes tarafından istikrarın önemli bir unsuru, güvenilir bir NATO müttefiki olarak algılandığı bir bölgede, ittifakımızın güvenilirliğini ve yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı oluyoruz."