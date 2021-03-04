Yunanistan 6.2’lik depremle sallandı
Yunanistan’ın Larissa kentinde yerin 3 kilometre altında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının Makedonya, Kosova ve Karadağ’da da hissedildiği belirtilirken, bazı binalarda kısmi yıkılmalar meydana geldi. Kentten gelen ilk görüntülerde halkın korku içinde sokaklara çıktığı görüldü. Görüntülerde evlerden kopan parçaların araçların üzerine ve sokaklara düşmesi dikkat çekti. Başkent Atina’da da hissedilen depremde, can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.