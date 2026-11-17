ABD istihbaratının gizli ağında kriz! NSA’dan açıklama geldi: “Kritik operasyonlar etkilenmedi”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) kurum içi gizli haberleşmede kullandığı NSA Net ağında yaşanan kesintinin ardından kurumdan açıklama geldi. Rutin bakım çalışmaları sırasında sistem performansında geçici aksama yaşandığını doğrulayan NSA, bazı iç sistemlerin etkilendiğini ancak kritik operasyonel kabiliyetlerin tamamen aktif olduğunu ve ulusal güvenliği koruma kapasitesinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını bildirdi.
ABD’nin en önemli istihbarat kurumlarından NSA, gizli bilgilerin kurum içinde paylaşılması amacıyla kullanılan NSA Net iletişim ağındaki kesintiye ilişkin sessizliğini bozdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, rutin bakım çalışmaları sırasında sistem performansında geçici bir aksama meydana geldiği belirtildi. Yaşanan teknik sorunun bazı kurum içi sistemleri etkilediği doğrulandı.
“OPERASYONEL SÜREÇLER KESİNTİYE UĞRAMADI”
NSA yetkilileri, teknik aksaklığın operasyonel süreçleri sekteye uğratmadığını vurguladı. Açıklamada, kurumun kritik görev kabiliyetlerinin tamamen aktif olduğu ve ABD’nin ulusal güvenliği koruma kapasitesinde herhangi bir kesinti yaşanmadığı ifade edildi.
ABD’de son günlerde havacılık, bankacılık ve teknoloji sistemlerinde yaşanan aksaklıkların ardından istihbarat kurumunun gizli iletişim ağında da kesinti meydana gelmesi dikkat çekmişti.