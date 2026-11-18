Evin tamamlanmasının ardından AK Parti Tavşanlı Kadın Kolları üyeleri de Ramazan ayında verdikleri sözü tutmak üzere Ümmü Kıyar'ın yeni evinde bir araya geldi. Evin çatı katında sacları yakarak hamur yoğuran kadınlar, hazırladıkları gözlemeleri köy halkına ve etkinliğe katılan vatandaşlara ikram etti. Dayanışma örneğinin sergilendiği etkinlikte konuşan Başkan Özer, "İlk iftarımızı da burada köylülerimizle birlikte yapmıştık. O gün Ümmü teyzemize, Kadın Kollarımızın bir gün gelip burada gözleme yapmak istediğini söylemiştik. O da bize, ‘İstediğiniz zaman gelebilirsiniz evlat, ev sizin' demişti. Bugün o sözümüzü yerine getirdik. Bizler bu işte sadece vesile olduk. Muhtarımız, köy temsilcimiz, teşkilatlarımız ve hayırsever iş insanlarımızla birlikte güzel bir işe imza attık. Ümmü teyzenin duası bizim için her şeyden kıymetli" diye konuştu.