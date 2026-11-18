Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 14 Kasım'da Mavi Alan'daki Kadın Pavilyonu'nda düzenlenen sivil toplum panelinde, Litvanya, Fransa ve Yunanistan'dan ortaklarla yer aldığı iki Erasmus+ projesini anlattı.

Vakfın koordinatörlüğünü üstlendiği "Tohumun Yolculuğu - Sürdürülebilir Tarımda Gençlik Hareketi" projesi, Türkiye ve Litvanya'dan 20'şer genci sürdürülebilir tarım üzerine buluşturdu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Ajans desteğiyle 2022-2023 döneminde yürütülen projede İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Litvanya'dan Asociacija Tavo Europa ortak olarak yer aldı. Gençler, gıdanın tarladan sofraya uzanan yolculuğunu çevresel etkileriyle birlikte inceledi. Ata tohumlarının korunması projenin gündeminde önemli bir yer tuttu. Ekolojik tarım ve döngüsel ekonomi atölyelerinde çalışan katılımcılar, karbon ayak izi ve biyoçeşitlilik üzerine uzmanları dinledi. Türkiye ve Litvanya'daki teknik gezilerde çevre dostu tarım uygulamalarını yerinde gören gençler, iki ülkedeki örnekleri karşılaştırma fırsatı buldu.

İKLİM BİLİNCİ OKUL SIRALARINDA BAŞLIYOR

Panelde iklim değişikliğiyle mücadelenin eğitimle başladığı vurgulanarak ikinci proje "Doğa Kardeşliği" deneyimi aktarıldı. Çocukların ve gençlerin çevre bilinci kazanmasını amaçlayan proje, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2023-2024 döneminde yürütüldü. TÜRGEV'in yanı sıra Atina'daki Kifisia 8. İlkokulu ile Fransa'daki Aksantys kuruluşunun ortak olduğu projede üç ülkede beş faaliyet gerçekleştirildi. Yeşil müfredat, kodlama ve STEAM çalışmaları çevre eğitimiyle ilişkilendirildi. Toplam 12 kişinin katıldığı projede TÜRGEV ekibi, yeşil müfredatın Fransa ve Yunanistan'daki uygulamalarına ilişkin eğitim aldı. Çevre eğitimine yönelik yerel ve bölgesel öneriler de ele alındı.

GENÇLERİN ÇEVRE KARARLARINA KATILIMI HEDEFLENİYOR

Panelde, TÜRGEV'in hamiliğinde kurulan Eğitim ve Gençlik Derneğinin (EGADER) Kuzey Makedonya ve İspanya'dan ortaklarla hazırladığı "ECO-VOICE - Gençlerin Çevre İçin Sesi" projesine de değinildi. Ulusal Ajansın değerlendirmesindeki başvurunun kabul edilmesi halinde, 18-30 yaş arasındaki 50 gencin çevre sorunlarına yönelik öneriler geliştirip bunları yerel karar alıcılara taşıması amaçlanıyor. Proje kapsamında 2027'de Kuzey Makedonya'nın Kavadarci ve İspanya'nın Barselona kentlerinde buluşmalar planlanıyor.

"HEDEFLERİ DEVLETLER KOYAR, ONLARI YARINA TAŞIYAN NESİLLERDİR"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, COP31'in iklim mücadelesinde eğitimin önemini öne çıkardığını söyledi. Yılmaz, "Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefini ortaya koydu. Bugün de COP31'e ev sahipliği yaparak küresel iklim gündeminde sorumluluk üstleniyor. Hedefleri devletler koyar, onları yarına taşıyan nesillerdir. İklim politikasının en kalıcı yatırımı eğitimdir" dedi.

Sürdürülebilirliğin kendi medeniyet anlayışlarında köklü bir karşılığı bulunduğunu belirten Yılmaz, "Akan bir nehirde abdest alırken bile suyu israf etmemeyi öğütleyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Bugün yapmamız gereken, bu ahlakı bilimsel bilgiyle buluşturmak ve çözüme dönüştürmektir" diye konuştu. Genç kızların uluslararası karar süreçlerinde yer alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "İklim müzakerelerinde konuşulan her başlık, yarın bir mühendisin ya da bir diplomatın önüne gelecek. O masalarda kendi değerlerini bilen ve dünyanın dilini konuşan genç kızlarımızı görmek istiyoruz. Türkiye'de ve Litvanya'da tohumun ve toprağın izini süren gençlerimiz bu yolda ilk adımı attı. Hedefimiz, genç kızlarımızın o masalarda sözü ve çözümü olan bir nesil olarak yer alması. TÜRGEV'in işi de bu yolun kapılarını açık tutmaktır" ifadelerini kullandı.