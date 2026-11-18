Galatasaray'ın gol sevincine son noktayı koydu: 'Hakem hata yaptı'
MHK Başkanı Anhtony Taylor, 6-8 Kasım tarihleri arasında oynanan Trendyol Süper Lig ve 1. lig müsabakalarında ki tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MHK Başkanı Anhtony Taylor, 6-8 Kasım tarihleri arasında oynanan Trendyol Süper Lig ve 1. lig müsabakalarında ki tartışmalı pozisyonları yorumladı.
MHK Başkanı Anthony Taylor tarafından, 6-8 Kasım tarihleri arasında oynanan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi paylaşıldı.
GALATASARAY'IN GOL SEVİNCİ MHK Başkanı Taylor, Galatasaray'ın sevinci için kararı açıkladı ve "Hakem hata yaptı" dedi. Galatasaray'ın Amedspor'a karşı oynadığı maçta Rafael Leao'nun attığı gol sonrası yaşanan sevinç için sarı kart tartışması oluşmuştu. MHK Başkanı Taylor, gol sevincini başlatan oyuncuya sarı kart gösterilmesi gerektiğini ve hakemin hata yaptığını belirtti.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANANLAR Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne karşı oynadığı maçta yaşanan pozisyonları da değerlendiren Taylor, siyah-beyazlı futbolcu Ndidi'nin yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kartı doğru buldu. Anthony Taylor, Gençlerbirliği'nde ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Metehan Baltacı için verilen kararın ise doğru olduğunu savundu.
Taylor ayrıca Gençlerbirliği'nin 34 numaralı oyuncusunun Beşiktaş'ın bariz gol şansını engellediğini belirtti. Beşiktaş lehine serbest vuruş ve Gençlerbirliği oyuncusuna kırmız kart gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
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