Çanakkale’de jandarmadan nefes kesen şafak avı: Çeşitli suçlardan aranan 130 azılı şüpheli suçüstü yakalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Vatandaşların huzur ve güvenliğine göz diken suç şebekelerine ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Çanakkale’de dev bir huzur operasyonuna imza attı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı "Huzur Uygulaması"nda, adalet kaçağı 130 şüpheli emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
Suçlulara göz açtırmayan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı; 12 ilçede, 325 tim ve bin 719 personelin katılımıyla hafta boyunca demir yumruğunu indirdi. Gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde:
352 umuma açık işletme, 172 metruk bina, 138 park ve bahçe didik didik arandı.
169 günübirlik konaklama tesisi ile 127 otel ve pansiyon mercek altına alındı.
Toplam 10 bin 735 kişininGBT kimlik sorgulaması yapılırken, 4 bin 21 araç titizlikle denetlendi; aranan 22 araç ise trafikten men edildi.
ARANAN CEZAEVİ FİRARİLERİ VE SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI!
JASAT ve bağlı ekiplerin yürüttüğü nitelikli takipler neticesinde, adaletten kaçamayacağını anlayan suçlular birer birer adalete teslim edildi. Operasyonlarda ele geçirilen bazı azılı suçluların dosyaları pes dedirtti:
Uyuşturucu tacirlerine darbe: Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımı suçundan 5 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.
Cinsel istismar şüphelisi adalete teslim: Çocukların korunmasına yönelik kararlı mücadele kapsamında, sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 25 gün cezası bulunan 1 pislik daha çökertildi.
Hırsızlar ve dokunulmazlık ihlalcileri: Konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 5 yıl ve 2 yıl 8 ay, hırsızlık suçlarından ise 4 yıl 2 ay ile 3 yıl 3 ay hapis cezaları bulunan toplam 4 şüpheli yakalandı.
Sahteciler de kaçamadı: Resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 kişi de kıskıvrak ele geçirildi.
7 ZARARLI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI!
Hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda kıskıvrak yakalanan toplam 130 şüpheliden 7’si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale jandarmasının halkın huzurunu bozmaya yeltenenlere karşı yürüttüğü bu kararlı operasyonlar halkın takdirini topladı.
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