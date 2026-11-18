İsrail Meclisi'nde (Knesset) yapılan başkanlık seçimini, muhalefet blokunun adayı Matan Kahana kazandı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un desteklediği Ofir Katz'ı geride bırakan Kahana, Meclis'in yeni başkanı seçildi.

OYLAMA 6 SAATLİK TARTIŞMANIN ARDINDAN YAPILDI

İsrail Meclisi'nde yeni başkanın belirlenmesi için yapılan oylama, Netanyahu yanlısı milletvekillerinin yaklaşık 6 saat süren oturum uzatma girişimlerinin ardından gerçekleştirildi.

Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi milletvekili Matan Kahana, 66'ya karşı 52 oyla başkanlığa seçildi. Likud'un adayı Ofir Katz ise yarışı kaybetti.

AMİR OHANA'NIN YERİNE GEÇTİ

Kahana, Netanyahu'nun partisi Likud'dan Meclis Başkanlığı görevini yürüten Amir Ohana'nın yerine geçti. Kahana'nın seçilmesi, İsrail'de yeni hükümet kurma görüşmelerinin devam ettiği süreçte Meclis'teki güç dengeleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kahana, Gadi Eisenkot liderliğindeki blokun yanı sıra Arap partilerinin de desteğini aldı. Böylece Netanyahu'nun siyasi bloğu, Meclis Başkanlığı yarışında istediği sonucu elde edemedi.

ESKİ SAVAŞ PİLOTU VE DİNİ İŞLER BAKANI

Eski savaş pilotu ve eski Dini Hizmetler Bakanı olan Kahana, Netanyahu cephesinin Arap milletvekillerinin Meclis Başkan Yardımcılığı görevine getirilmemesi şartıyla sunduğu destek teklifini kabul etmedi. Oylamanın ardından Arap milletvekilleri Ahmad Tibi ve Walid Taha da Meclis Başkan Yardımcılığı görevlerine seçildi.

Kahana'nın kazanmasıyla birlikte, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu Knesset'in gündemini belirleme konusunda önemli bir avantaj elde etti. Bu sonuç, Eisenkot'un hükümet kurma girişimlerini sürdürdüğü süreçte Meclis'teki siyasi dengeleri de etkiledi.

GAZZE VE LÜBNAN SALDIRILARINDA GÖREV ALDI

Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarda aktif görev yapan Kahana'nın, işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük ölçüde ilhak edilmesini ve Filistinlilerin sürgün edilmesini istediğini gösteren geçmiş açıklamaları, mevcut Netanyahu hükümetiyle büyük ölçüde aynı çizgide olduğunu ortaya koyuyor.

Hayfa'da 1972 yılında doğan Kahana, çocukluğunun 3 yılını New York'ta geçirdi ve 90'ların başında İsrail ordusunda görev almaya başladı.

Kahana, geçici Başbakan Netanyahu ile eski başbakanlar Ehud Barak ve Naftali Bennett'in de görev yaptığı İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler birimi Sayeret Matkal'a katıldı.

İsrail ordusunda 1994'te pilotluk eğitimi alan Kahana, daha sonra 116. ve 109. filoların komutanlığını üstlendi.

İsrail ordusundaki görevi sırasında Gazze Şeridi'ne yönelik 3 ayrı saldırıya katılan Kahana, İsrail'in 27 Aralık 2008'de başlattığı ve 23 gün süren "Dökme Kurşun" operasyonunda, 2012'deki sekiz günlük "Bulut Sütunu" ile 2014'teki "Koruyucu Hat" saldırılarında görev yaptı.

Bu saldırılarda kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Kahana, İsrail ile Lübnan arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan savaşta da pilot olarak saldırılara bizzat katıldı ve 2018'de albay rütbesiyle ordudan emekli oldu.