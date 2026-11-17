Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi tarafından gündeme getirilen düzenleme, mart ayında Senatodan geçmişti. Temsilciler Meclisinde gün boyu süren tartışmaların ardından yapılan oylamada da kabul edilen tasarı, yasalaşma sürecini tamamladı.

147 KABUL, 93 RET OYU

400 sandalyeli Temsilciler Meclisinde gerçekleştirilen oylamada düzenleme 147 kabul, 93 ret oyuyla kabul edildi. Beş milletvekili ise çekimser kaldı.

Düzenleme, antisemitizmin tanımlanmasında IHRA tarafından kabul edilen kriterlerin esas alınmasını öngörüyor. Muhalefet partileri ve Filistin destekçileri ise bu kriterlerin İsrail hükümetine yönelik eleştirileri de antisemitizm kapsamında değerlendirmek için kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.

MUHALEFETTEN “SUSTURMA YASASI” TEPKİSİ

Oylama öncesinde düzenlemeye sert tepki gösteren Yeşil ve Sol İttifak milletvekili Angelo Bonelli, tasarının Netanyahu hükümetinin politikalarına yönelik eleştirileri susturmayı amaçladığını savundu.

Bonelli, “Bu, Netanyahu hükümetinin suçlarını ve Filistinlilerin etnik temizliğini örtbas etmek için çıkarılan bir susturma yasasıdır. Meloni hükümeti, Filistin topraklarını yasa dışı işgal edenleri rahatsız etmemeyi tercih ederken buna karşı çıkan herkesi susturmak istiyor. Bu bir rezalettir” ifadelerini kullandı.

Demokratik Parti milletvekili Laura Boldrini de çoğunluğun antisemitizmle mücadele etmek yerine İsrail hükümetine yönelik eleştirileri sansürlemek istediğini ileri sürdü.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: “KARANLIK BİR GÜN”

Uluslararası Af Örgütü’nün İtalya şubesi de oylamanın ardından yaptığı açıklamada düzenlemeye tepki gösterdi. Açıklamada, “Bugün ifade özgürlüğü için karanlık bir gün” denildi.

ROMA’DAKİ OYLAMAYA MİLANO’DAN PROTESTO

Düzenleme Temsilciler Meclisinde görüşülürken Milano’daki Duomo Meydanı ve Scala opera salonu önünde protesto gösterileri düzenlendi. Yüzlerce kişi Filistin bayrakları taşıyarak ve düdükler çalarak tasarıya karşı çıktı.

Göstericiler, “İsrail’i eleştirmek antisemitizm değildir” ve “Protesto haktır” yazılı dövizler taşıdı, “Özgür Filistin” sloganları attı. Protestoya çok sayıda İtalya Yahudisi ve sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

Gösterilerde yapılan konuşmalarda Siyonizm karşıtlığının antisemitizm anlamına gelmediği vurgulanırken, düzenlemenin İsrail’i eleştirenleri susturmayı amaçladığı savunuldu.