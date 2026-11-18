Türkiye İstatistik Kurumunun ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde ekimde satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 azalışla 131 bin 72 oldu. Ocak-ekim döneminde ise toplam konut satışları yüzde 9,2 azalarak 1 milyon 348 bin 80'e geriledi. Düşüş oranı birinci el konut satışlarında yüzde 2,4, ikinci elde ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Geçen ay ülke genelinde satılan ilk el konut sayısı yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 olurken, ikinci el konut sayısı da yüzde 28,5 azalışla 80 bin 967'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 38,2 ile son 34 ayın en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti. Sektör temsilcileri, AA muhabirine, ekim ayı satış verileri ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik, Türkiye genelinde konut satışlarındaki düşüşün devam ettiğini, bu düşüşte arz-talep dengesizliğinin, inşaat ve arsa maliyetlerindeki artışın ve yüksek faiz oranlarının etkili olduğunu söyledi. Kovid-19 salgını döneminde başlayan arz-talep dengesizliğinin yanı sıra işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışın konut üretim maliyetlerini yükselttiğini dile getiren Şişik, özellikle İstanbul'da arsa maliyetlerinin önemli bir sorun oluşturduğunu, bu nedenle birçok inşaat firmasının Anadolu'daki projelere ağırlık verdiğini ifade etti. Şişik, yatırımcıların tercihlerini konut yerine mevduattan yana kullanmasının da düşüşte etkili olduğunu belirterek, satışların artışa geçmesi için ucuz konut yapmanın önünün açılması ve kredi faizlerinin düşmesi gerektiğini vurguladı. Sıfır konut satışlarının toplam içindeki payının arttığına işaret eden Şişik, "Alıcı artık eski ve yıpranmış binalar yerine deprem yönetmeliğine uygun, güvenli, modern ve kurumsal projelere yöneliyor. Kampanyalar, esnek ödeme planları ve kentsel dönüşüm bilinciyle birlikte piyasa daralmasına rağmen yeni ve güvenli yapılar öncelikli tercih olmayı sürdürüyor." dedi. Şişik, faiz indirimleri ve enflasyondaki dengelenmeyle mevduatta bekleyen paranın yeniden gayrimenkule yöneleceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Şu an hem oturmak hem de yatırım için uygun bir zaman dilimi içindeyiz." diye konuştu.