Bahreyn’de alarm verildi! Güvenli noktalara gitme çağrısı yapıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan ve ülkede yaşayanlardan sakin kalmalarını, en yakın güvenli noktaya gitmelerini ve gelişmeleri resmî kanallardan izlemelerini istedi.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tehlike uyarısı yapıldı.
Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sükunetlerini korumalarının talep edildiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.
Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.