Herkes şokta! Fatih Terim Adanalı değilmiş
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’de herkesin Adanalı olarak bildiği teknik direktör Fatih Terim, aslında Adanalı olmadığını açıkladı. ABD'de katıldığı özel davette ailesinin kökenine ilişkin açıklama yapan Terim, dedesinin ve babasının Lefkoşa doğumlu olduğunu, aslen Kıbrıslı olduğunu ve bu kimliğiyle gurur duyduğunu söyledi.
A Milli Futbol Takımı başta olmak üzere Türk ve yabancı futbol kulüplerinde elde ettiği başarılarla dünyaca tanınan teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray USA Derneği tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen geleneksel baloda ailesinin kökenine ilişkin açıklamalarda bulundu.
73 yaşındaki Terim, dedesinin ve babasının Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da dünyaya geldiğini ve aslen Kıbrıslı olduğunu belirterek bununla gurur duyduğunu da söyledi.
Terim, "Rahmetli dedem Lefkoşa doğumluydu, babam da Lefkoşa doğumluydu. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama Kıbrıslıyız. Onunla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.