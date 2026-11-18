A Milli Futbol Takımı başta olmak üzere Türk ve yabancı futbol kulüplerinde elde ettiği başarılarla dünyaca tanınan teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray USA Derneği tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen geleneksel baloda ailesinin kökenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

73 yaşındaki Terim, dedesinin ve babasının Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da dünyaya geldiğini ve aslen Kıbrıslı olduğunu belirterek bununla gurur duyduğunu da söyledi.

Terim, "Rahmetli dedem Lefkoşa doğumluydu, babam da Lefkoşa doğumluydu. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama Kıbrıslıyız. Onunla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.