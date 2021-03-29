Yunan'ın uykuları kaçacak! ULAQ SİDA Akdeniz'e iniyor

Meteksan Savunma ile Ares Shipyard tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı olan ULAQ, Şubat 2021’de denize indirilmişti. Antalya sahillerinde uzaktan komuta ve otonomi testlerine devam edilen ULAQ SİDA, atışlı testlere hazırlanıyor. SİDA, Roketsan üretimi L-UMTAS ve CİRİT Füzeleri’ni kullanacak.

Meteksan Savunma ve Ares Shipyard tarafından yapılan açıklamada, "2021 yılının ilk çeyreği boyunca uzaktan komuta ve otonom ile ilgili yoğun test/tecrübe faaliyetleri icra edeceğiz. Atış konusunda Milli Savunma Bakanlığı’nın izni ile NOTAM yayınlanması gerekiyor. İzinlerin alınması ve saha müsaitliğinin resmi olarak teyidini takiben atış testlerini de yılın ilk yarısında tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

ULAQ’ın yapısı ve kullanım alanları

400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.

ULAQ SİDA ve mühimmat yükü

Türkiye’nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan ürünleri olan 4’lü podu ile 2,75″ Lazer Güdümlü Füze CİRİT ve 2’li lançeri ile Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi’yle (L-UMTAS) donatıldı.

8 km’lik menzili ile sınıfının lideri konumundaki CİRİT; kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına (İHA) entegre edilebiliyor. Hassas güdümlü tanksavar füze sistemi L-UMTAS ise, 8 km’lik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı ile sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor.

CİRİT ve L-UMTAS silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan Roketsan’ın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanları ile birlikte ULAQ üzerinde yer alıyor. Deniz testlerinin tamamlanmasını müteakip, 2021 yılı ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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