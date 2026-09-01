Fiorentina'dan çok büyük uyanıklık gelse de... Zam mam yok ve bu konulara dahil olan biyonik adam...

Süreç bu kadarla da sınırlı kalmadı. Trabzonspor'dan aldıkları Oulai'nin yedeği olarak düşündükleri Torreira için bu kez de "Ayrılmak istiyorum" diyen Gudmundsson takasını devreye soktular. Galatasaray "Yok artık!" dedi, İzlandalıya kapıları kapattı. Torreira, "Vazgeçilmezim" havası ve menajerinin "Seni isteyen çok" gazı sonrasında Dursun Özbek ve Okan Buruk'u kendisinden soğuttu. Şimdi de kendisini kimse istemiyor. İddia o ki kalsa bile Okan Buruk, Youssouf Fofana'nın gelmesi durumunda Lemina'yı tutacak, Torreira'yı Türkiye Kupası maçları için +2'ye yazacak.