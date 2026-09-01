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Fiorentina'dan çok büyük uyanıklık gelse de... Zam mam yok ve bu konulara dahil olan biyonik adam...

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Fiorentina'dan çok büyük uyanıklık gelse de... Zam mam yok ve bu konulara dahil olan biyonik adam...

Galatasaray'ın biyonik adamı Torreira'nın Fiorentina ile flörtü sonrası düştüğü durum taraftarlar nezdinde hoş karşılanmadı...

#1
Foto - Fiorentina'dan çok büyük uyanıklık gelse de... Zam mam yok ve bu konulara dahil olan biyonik adam...

Torreira'nın her sene zam istemesi ve menajerinin çekilmezlikleri yönetimi bezdirdi. Trabzonspor'dan Oulai'nin yedeği olarak gideceğin eski takımın Fiorentina bile 'Al bonservisini gel' diyecek seviyeye geldi.

#2
Foto - Fiorentina'dan çok büyük uyanıklık gelse de... Zam mam yok ve bu konulara dahil olan biyonik adam...

Galatasaray'ın karşısına çıkan Fiorentina "tatlı su kurnazlığı" yapmak istedi, eline yüzüne bulaştırdı. Serie A ekibi, Dursun Özbek'in "Zam mam yok" dediği Lucas Torreira'ya teklif yaptı. İstenmediğini anlayan Uruguaylı, eli mahkûm Galatasaray'da kazandığının yarısı kadar olan teklifi kabul etti. Ancak Fiorentina "Bonservis ödeyemeyiz" dedi, Torreira'ya "Bonservisini bedelsiz al gel" çağrısı yaptı. Başkan Dursun Özbek de "O kadar uzun boylu değil!" çıkışında bulundu.

#3
Foto - Fiorentina'dan çok büyük uyanıklık gelse de... Zam mam yok ve bu konulara dahil olan biyonik adam...

Süreç bu kadarla da sınırlı kalmadı. Trabzonspor'dan aldıkları Oulai'nin yedeği olarak düşündükleri Torreira için bu kez de "Ayrılmak istiyorum" diyen Gudmundsson takasını devreye soktular. Galatasaray "Yok artık!" dedi, İzlandalıya kapıları kapattı. Torreira, "Vazgeçilmezim" havası ve menajerinin "Seni isteyen çok" gazı sonrasında Dursun Özbek ve Okan Buruk'u kendisinden soğuttu. Şimdi de kendisini kimse istemiyor. İddia o ki kalsa bile Okan Buruk, Youssouf Fofana'nın gelmesi durumunda Lemina'yı tutacak, Torreira'yı Türkiye Kupası maçları için +2'ye yazacak.

#4
Foto - Fiorentina'dan çok büyük uyanıklık gelse de... Zam mam yok ve bu konulara dahil olan biyonik adam...

Fotospor'a göre; Bir futbolcu "sürekli zam istemenin" ve menajerinin kurbanı nasıl olunacağının, kariyerin nasıl yanlış yönlendirileceğinin dersini Torreira'dan alabilir.

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