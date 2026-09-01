İran savaşta yeni silah kullandı! Mayın taşıyan füzeler

ABD, İran’ın Hürmüz Boğazı’na deniz mayını taşıyan füzeler fırlatmaya hazırlandığını öne sürdü. Karadan ateşlenen ve suya küçük mayınlar bırakan sistemin, Tahran’ın yeni bir silahı olabileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı sert şekilde vurma tehdidinin ardından ABD’nin pazartesi gecesi düzenlediği hava saldırılarında İran’a ait iki füze fırlatma noktası hedef alındı. ABD ordusu, bu noktalardaki sistemlerin küçük deniz mayınları fırlatma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, İran Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı’na doğru deniz mayını yüklü füzeler fırlatmaya hazırlandığının tespit edildiğini söyledi.

Bu açıklama bazı soruları da beraberinde getirdi. Çünkü denize mayın bırakan topçu roketleri, nispeten alışılmadık bir silah türü olarak biliniyor. Bu durum, Tahran’ın Hyeni bir yöntem geliştirmiş olabileceğine işaret ediyor.

İran’ın, dalgıçların gemilerin gövdelerine yerleştirdiği küçük yapışkan mayınlardan, botlar veya gemiler aracılığıyla denize bırakılan ve deniz hedeflerini batırabilecek büyüklükteki mayınlara kadar uzanan çeşitli bir deniz mayını cephaneliğine sahip olduğu biliniyor.

Ancak karadan fırlatılan roketlerle denize bırakılan mayınlara ilişkin kamuoyuna açık bilgiler hala oldukça sınırlı.

Bu durum, Tahran’ın muhtemelen sınırlı tahrip gücüne sahip yeni bir mayın türünü cephaneliğine eklediği anlamına gelebilir.

Deniz taşımacılığı ve denizcilik endüstrisi alanında yayın yapan The Maritime Executive, Ocak 2025’te İran’ın bir deniz tatbikatında “Fecr-5” roketinin geliştirilmiş bir versiyonunu sergilediğini bildirmişti. Bu sistemin suya tek bir yüzer deniz mayını bırakabildiği belirtilmişti.

Fecr-5 roketinin, kendi çapı olan 333 milimetreden daha büyük olmayan ve yalnızca birkaç on libre patlayıcı içeren bir mayın taşıyabildiği düşünülüyor.

Karşılaştırıldığında, daha tehlikeli deniz mayınları yüzlerce libre patlayıcı içeriyor. Bu mayınlar, su yüzeyinin hemen altında kalacak şekilde belirli noktalara sabitlenebiliyor veya deniz tabanına yerleştirilebiliyor.

“Sürüklenen mayınlar” olarak bilinen bu mühimmatlar, suya düştükleri anda rüzgâr ve deniz akıntılarının etkisiyle hareket etmeye başlıyor.