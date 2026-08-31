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Spor CANLI ANLATIM: Amedspor - Trabzonspor
Spor

CANLI ANLATIM: Amedspor - Trabzonspor

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Amedspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Amedspor 0 - 0 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.

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Amedspor 0 - 0 Trabzonspor

6' Salah sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kale alanında kimsenin dokunamadığı top auta gitti.

3' Ani gelişen Amedspor atağında araya atılan pasta savunam arkasına sarkan Sor, sol çaprazda topu alarak ceza sahasına girdi. Ceza sahasının solundan kaleyi düşünen Sor, kaleci Onana'yı geçemedi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Amedspor: Lafont, Umut, Dellova, Bates, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Diagne.

Trabzonspor: Onana, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

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