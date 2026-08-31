CANLI ANLATIM: Amedspor - Trabzonspor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Amedspor 0 - 0 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.
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Amedspor 0 - 0 Trabzonspor
6' Salah sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kale alanında kimsenin dokunamadığı top auta gitti.
3' Ani gelişen Amedspor atağında araya atılan pasta savunam arkasına sarkan Sor, sol çaprazda topu alarak ceza sahasına girdi. Ceza sahasının solundan kaleyi düşünen Sor, kaleci Onana'yı geçemedi.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Amedspor: Lafont, Umut, Dellova, Bates, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Diagne.
Trabzonspor: Onana, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.