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Spor CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Çorum FK
Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Çorum FK

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Çorum FK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi konuk ediyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 0 Çorum FK skoruyla devam ediyor.

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Beşiktaş 0 - 0 Çorum FK

6' Sağ taraftan yapılan ortayı arka direkte Ramirez indirdi. Top Agbadou'dan geri geldi. Çorum FK cephesi elle oynama itirazlarında bulundu.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.

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