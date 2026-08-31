CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Çorum FK
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi konuk ediyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 0 Çorum FK skoruyla devam ediyor.
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Beşiktaş 0 - 0 Çorum FK
6' Sağ taraftan yapılan ortayı arka direkte Ramirez indirdi. Top Agbadou'dan geri geldi. Çorum FK cephesi elle oynama itirazlarında bulundu.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.