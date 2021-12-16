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Dünya Yunan'ı "Osmanlı" korkusu sardı
Dünya

Yunan'ı "Osmanlı" korkusu sardı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin "yeni Osmanlı İmparatorluğu hayalleri beslediğini" ifade ederek Osmanlı korkusunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 12:28:00 -
Yunan'ı "Osmanlı" korkusu sardı

Alman basınına konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin yeni Osmanlı hayalleri beslediğini belirtti. Miçotakis, Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, bölgede istikrarı bozan tarafın kendileri olduğu gerçeğini gizlemeye çalıştı.

Türkiye'nin "yeni Osmanlı İmparatorluğu hayalleri beslediğini" ifade eden Miçotakis, "Geçmiş zamanların imparatorlukları hakkında hayaller kuran bizler değiliz." dedi.

Anlaşmazlık istemiyormuş

Miçotakis, Atina'nın Ankara ile mevcut ilişkileri hakkında sorulan bir soruya "Türkiye ile anlaşmazlık istemedikleri" şeklinde yanıt verdi. Yunan Başbakan, Ankara ile iş birliği kurmaktan yana olduğunu ileri sürdü, Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerinde Almanya'dan destek istediğini de kaydetti.

 

 

 

 

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Yorumlar

deli haci

son gece kıçı açıkta kalmış
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Zıya

Korkunun ecele faydası yok haçlı çocuğu
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