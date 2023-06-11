Yunan’dan tehditle türklerden oy talebi

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta yapılan seçimler sonucu iktidarı tek başına kazanan parti olmazken, 25 Haziran’da yapılacak seçimlerde eski başbakan Kiriakos Miçotakis’in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Buna rağmen seçime hazırlanan siyasiler, Türklerden oy isterken bile tehdidi elden bırakmıyor. İlk tur seçimlerde en çok oy alan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Yeni Demokrasi Partisi’nin (YDP) önemli isimlerinden ve Trakya Kalkınma Komisyonu Başkanı Dora Bakoyanni, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop ilini ziyaret etti. Dağ köylerine giden ve 25 Haziran seçimlerinde YDP’ye destek isteyen Bakoyanni’nin “Bize destek vermezseniz, işler daha zor olacak” şeklindeki sözleri tepki çekti.

“Destek vermezseniz, işler daha zor olacak”

Batı Trakya Türklerinin yayın organlarından Gündem Gazetesi’nde yer alan habere göre; Bakoyanni, Hacıören köyünde yaptığı konuşmada bölge halkının SİRİZA’yı desteklemiş olmasından hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Kendisinin Atina’da azınlığı desteklediğini iddia eden Bakoyanni, “Sizden destek bekliyorum. Siz beni desteklemezseniz ben sizi yarın destekleyemem. Atina’da herkes benim gibi azınlığı sevmiyor. Bu mesajı vermek için buradayım. Destek bekliyoruz. Bize destek vermezseniz, işler daha zor olacak” ifadelerini kullandı.

Türk bölgelerinde kibirli tur!

Bakoyanni’nin açıklamaları azınlık kamuoyunda “Bakoyanni azınlığa göz dağı mı veriyor?” sorularına neden olurken, Dora Bakoyanni ilk olarak Kozlukebir belediyesine bağlı Hemetli, Musacık ve Hacıören köylerini ziyaret ederek, 25 Haziran seçimlerinde destek istedi. Dora Bakoyanni aynı gün Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı Hristos Metios ile de görüştü.

Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanlığı binasında gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı. Bakoyanni’ye eski bakanlardan Nikos Hardalias ve Rodop Milletvekili Evripidis Stilyanidis eşlik etti.

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