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Gündem Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğal gaz bulunması olduğu yerli ve yabancı basında yer aldı. Yunanistan'dan bir açıklama gelmeden CHP'lilerin burun kıvırması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 02:36:00 - 2020-08-20 02:43:49
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü bir müjde vereceğini açıklamasının ardından Türkiye'nin doğal gaz bulduğu haberi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, bu güzel haberi hazmedemeyen kesimler de sosyal medyadan nefret kustu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak" diye verdiği büyük müjde haberine ilk tepki Yunanlılardan önce CHP'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir vekile yakışmayacak bir dil kullanarak, "Müjde ne olabilir: En düşük emekli maaşı 2800 TL olabilir, Ekim’de ilk görüşülecek kanun EYT olabilir, asgari ücret 3000 TL olabilir, bunlar yoksa defolabilir!" dedi.

Ateist Enver Aysever dalga geçmeye kalktı

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile dalga geçmeye kalkan bir diğer isim ateist Enver Aysever oldu Aysever, "Bizim içim müjde sosyalizmdir." dedi.

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