Yunan’da TCG Anadolu paniği!

Muhammet Kutlu Ankara

TCG Anadolu’nun denize inmesiyle birlikte Akdeniz’de dengeler Türkiye lehine değişirken, ABD ve Avrupa’ya güvenerek Türkiye’ye karşı provokasyonlara kalkışan Yunanistan kıvranmaya başladı.

Yunan’ın karın ağrısını Akit’e yorumlayan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Güvenlik Bilimleri Direktörü Şafak Yıldırım, “TCG Anadolu, başta Tümamiral Cihat Yaycı gibi alanında uzman isimlerin de sık sık dile getirdiği gibi savunma sanayimiz için bir dönüm noktası olmakla birlikte Türk donanması için son derece önemli bir güç çarpanı olmuştur. Bu tespit ve analizlerin en net teyidini ise Yunan medyasının çok uzun zamandan beri TCG Anadolu ile yatıp kalkmasıyla da görebilmekteyiz. Yunanistan’ın tüm propaganda gücüyle TCG Anadolu’yu hedef almasının nedeni oldukça basit. TCG Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş kabiliyetini artıran, yüksek taşıma kapasitesi ve hareket kabiliyeti ile Türkiye’nin dünya sahnesindeki rolünü güçlendiren bir gemidir” dedi.

TCG Anadolu, Türkiye’nin milli hedeflerine giden pusuladır

Tüm bu olguların küresel hedeflerine ulaşma yolunda emin ve milli adımlar atan Türkiye karşısında Yunanistan’ı endişelendirdiğini anlatan Yıldırım şöyle devam etti: “Türk savunma sanayiinin TCG Anadolu ile önemli bir eşiği daha atlaması tüm savunma ve güvenlik altyapısını ithalata bağlayan Yunanistan için elbette rahatsız edicidir. TCG Anadolu’nun kızağa indirildiği 2018 yılından bu yana Yunan medyası defalarca gemiyi karalayan sözde haber, analiz ve medya girişimlerinde bulundu. Hatta Yunan medyasının Türk karşıtlığıyla tanınan haber platformu Pentapostagma ‘TCG Anadolu, Türkiye’nin Aşil Tendonu’ başlığıyla uzun bir analiz dahi yayınladı. Sözde analize göre geminin Türk Donanması için zararlı olduğu, çünkü geminin maliyetinin yüksek ve Türkiye’nin başka ihtiyaçlarına yönelik kaynakların kullanılması nedeniyle savunma bütçesini etkileyecek bir unsur olduğu şeklinde, analiz adı altında temennilerde bulundular. Türk Donanması’nın amiral gemisi TCG Anadolu’nun envanterine alınmasıyla birlikte Yunanistan’daki propaganda ve algı sesleri de farklılaşmaya başladı. Bu kez ‘Türkiye, Mavi Vatan hırslarından vazgeçmiyor. TCG Anadolu ile denizlerde hakimiyetlerini pekiştiriyorlar’ demeye başladılar. Avrupa Birliği içerisinde yüzde 193 ile kamu borcu en yüksek ülke olmasına rağmen NATO içerisinde savunma bütçesini en çok artıran ülke olan Yunanistan, bu tutarsız politika ve çelişkili söylemlerle herhangi bir başarı elde edemeyecektir. TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak ve milli hedeflerine ulaşmasında bir pusula olacaktır. Bunu Yunanistan’ın hiddetinden de anlamak gayet mümkündür.”

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