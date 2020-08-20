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Gündem Yunan’a yeşil ışık! Cumhuriyet Oruç Reis’i hedef aldı
Gündem

Yunan’a yeşil ışık! Cumhuriyet Oruç Reis’i hedef aldı

Solak Cumhuriyet gazetesi skandallarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki başarılarını görmezden gelen Cumhuriyet bugünkü attığı manşetle sondaj gemisi Oruç Reis’i hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:04:00 -
Yunan’a yeşil ışık! Cumhuriyet Oruç Reis’i hedef aldı

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü skandal manşeti tepkilere neden oldu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki çabalarını görmezden gelen Cumhuriyet bu sefer sondaj gemisi Oruç Reis ile ilgili manşet attı.

Tehditlere rağmen devam

Yunanistan ve Avrupa Birliği’nden gelen tehditlere rağmen Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini devam ettiren Türkiye donanmasını göndererek bölgedeki üstünlüğünü arttırdı.

Sondaj gemisi Oruç Reis’in bölgeye hareket etmesini hazmedemeyen Yunanistan’dan küstah açıklamalar gelmişti. Açıklamalar sonrası gerilim tırmandı.

Tepki çeken manşet

Solak zihniyet Cumhuriyet, bugünkü haberinde Oruş Reis'in “sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmet alımı” ilanını eleştirip yeni bir algıya imza attı.

Gazete Oruç Reis için Yunan medyasına benzer şekilde "Yasayı deldi" manşetini attı.

Yunanistan’ın koruyucusu gibi davranan Cumhuriyet gazetesine sert tepkiler geldi.

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Yorumlar

Mustafa

Allah rızası için artık ingilizce skandal kelimesinden vazgeçin. Rezalet yazmak başlıklara çok mu zor ?
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