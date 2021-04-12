Yunan'a öyle, Türk'e böyle! Muhammed Menfi'den dikkat çeken tavır

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği destek etkisini göstermiş, darbeci Hafter ağır bir yenilgiye uğratılmıştı.

Hafter'e destek veren Yunanistan ve İtalya, daha sonra Libya'nın meşru hükümetiyle görüşmüştü.

Draghi ve Miçotakis'i umursamadı

Yapılan görüşmelerde Libya'da geçici yönetimin başkanlığına seçilen Muhammed Menfi'nin bacak bacak üstüne atması ve rahat tavırları dikkat çekmiş, Türkiye'nin desteğinin önemi bir kez daha anlaşılmıştı.

Geçtiğimiz gün ise Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Muhammed Menfi'ye güven mektubunu takdim etti.

Türk büyükelçiye saygılı tavır

Yapılan görüşmede Menfi'nin Türk Büyükelçi Kenan Yılmaz karşısındaki saygılı tavrı, dikkat çekti.

Menfi'nin Miçotakis ve Draghi'yle yaptığı görüşmedeki tavrının Kenan Yılmaz'a gösterilmemesi, iki ülke arasındaki sağlam bağı bir kez daha gözler önüne serdi.