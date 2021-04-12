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Gündem Yunan'a öyle, Türk'e böyle! Muhammed Menfi'den dikkat çeken tavır
Gündem

Yunan'a öyle, Türk'e böyle! Muhammed Menfi'den dikkat çeken tavır

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis'in karşısında bacak bacak üstüne atarak oturan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'nin, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'a karşı saygılı oturması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 19:01:00 -
Yunan'a öyle, Türk'e böyle! Muhammed Menfi'den dikkat çeken tavır

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği destek etkisini göstermiş, darbeci Hafter ağır bir yenilgiye uğratılmıştı.

Hafter'e destek veren Yunanistan ve İtalya, daha sonra Libya'nın meşru hükümetiyle görüşmüştü.

Draghi ve Miçotakis'i umursamadı

Yapılan görüşmelerde Libya'da geçici yönetimin başkanlığına seçilen Muhammed Menfi'nin bacak bacak üstüne atması ve rahat tavırları dikkat çekmiş, Türkiye'nin desteğinin önemi bir kez daha anlaşılmıştı.

Geçtiğimiz gün ise Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Muhammed Menfi'ye güven mektubunu takdim etti.

Türk büyükelçiye saygılı tavır

Yapılan görüşmede Menfi'nin Türk Büyükelçi Kenan Yılmaz karşısındaki saygılı tavrı, dikkat çekti.

Menfi'nin Miçotakis ve Draghi'yle yaptığı görüşmedeki tavrının Kenan Yılmaz'a gösterilmemesi, iki ülke arasındaki sağlam bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Imam

Bir türk dünyaya bedel Almanya bizi kıskanıyor
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ali osram

farkli fotoğraflardaki vücut dilini yorumlamaya çalışmışsıniz, lakin iskalamişsiniz epeyce... iyi bakarsaniz menfi karsisindaki ne yaparsa onu yapiyor. yani menfi micotaktaki umursamiyor olarak yorumlamayacaktiniz. Menfi ne jadar uyumlu bir adam.. ayni kamelyon gibi kendini muhatabina gore ayarliyor diyecektiniz...
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