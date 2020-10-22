Yunan'a göz açtırmıyoruz! Türkiye’den Ege’de çifte Navtex resti

Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları’nın Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



NATO hattı işliyor



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise gerginliğe ilişkin şunları kaydetti: “Türkiye ve Yunanistan değerli NATO müttefikleri. Doğu Akdeniz’de durumu endişe ile izliyorum. NATO için gerginliğin düşürülmesi önemli. Gerginliğin düşürülmesi için ayrıştırma usulleri mekanizması kurulmasına yardımcı olduk. Türkiye ve Yunanistan arasında NATO altyapısı ile doğrudan hat kuruldu. Ayrıştırma usulleri mekanizmalarını güçlendirilmeli, ortaya çıkan kazaların tırmanmasının engellenmesi için çalışacağız.. Ayrıştırma usulleri mekanizmaları Almanya liderliğindeki istikşafi görüşmeleri destekliyor. .Gerginliğin azaltılması ve ayrıştırmaya odaklanmış durumdayız. NATO ve AB’nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır. 1990’larda Ege ve Doğu Akdeniz’de benzer olaylar yaşanmış NATO mekanizmalarıyla gerginlik azaltılmıştı.”