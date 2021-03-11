Yunan yine provokasyon peşinde! Tarih verdiler

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştiren Türk SİHA'larına karşı Yunanistan Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'na (Skyros) drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.

Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı.

Yunanistan, söz konusu iki drone'la Ege Denizi'ndeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. To Vima, iki dronenun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu.

Atina yönetimi, Türk SİHA'larının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden SkyKnight veya İsrail'den Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini de almak istiyor.

ABD'den Fransa'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a, Mısır'dan İsrail'e birçok ülkeyle Türkiye karşısında işbirliğine giden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Hydra savaş gemisini Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatbikat için göndermişti. Hydra fırkateyni dönüş yolunda İsrail'in Hayfa limanına uğradı ve iki ülkenin savaş gemileri birlikte tatbikat yaptı.

Suudi F-15'leri Girit'e iniyor

Yunanistan'a Patriot füze savunma sistemi satmaya hazırlanan Suudi Arabistan ise, yine Girit'teki Suda Üssü'ne altı F-15 savaş uçağı gönderiyor. Suudi Arabistan'ın doğrudan Türkiye'yi hedef alan hamlesiyle jetler, Cumartesi günü adaya inecek.

Kathimerini gazetesi, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Girit'te 10 gün kalacağını, askeri ve teknik personelin çoktan Suda Üssü'ne ulaştığını yazdı. Yunanistan'ın bir başka müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri ise, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Suda'ya savaş uçağı göndermişti.

Yunanistan'da SİHA korkusu

Türkiye Doğu Akdeniz kapışmasında ürettiği silahlı insansız hava araçlarıyla Yunanistan'a korku saldı, yerel medya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın geçen hafta yaptığı ziyaretin detaylarını sayfalarına taşıdı.

Türkiye Doğu Akdeniz kapışmasında ürettiği silahlı insansız hava araçlarıyla Yunanistan'a korku saldı, yerel medya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın geçen hafta yaptığı ziyaretin detaylarını sayfalarına taşıdı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Rus sistemlerinin Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları karşısında yetersiz olduğunu söylemesi, Moskova'da depreme yol açtı. Haluk Bayraktar, Türk SİHA'sının hem Libya hem de Karabağ'da Rus sistemlerini yendiğini belirterek "Bayraktar TB2'yi durduramadılar. Rusya'nın elektronik harp sistemlerinin Bayraktar TB2 üzerindeki etkisi bir saat bile sürmedi" dedi.

Rus medyasında geniş yankı bulan açıklamalar Moskova'yı kızdırdı. Rus uzmanlar, Rusya'nın Türk SİHA'larıyla savaşmak için etkili bir donanıma sahip olduğunu iddia etti. Rus medyasındaki haberlere göre, Tor-M2KM uçaksavar füzesi sistemlerinin Bayraktar TB2'ye karşı kullanıldığı belirtildi.

Türkiye'nin bir başka silahlı drone olan ve gemisavar füzeler taşıyabilen Akıncı'yı test ettiğini hatırlatan yerel medya, Anka'nın ise Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşlarda başarılı bir sınav verdiğini okuyucularına aktardı.

Yunan medya, Atina'nın Türk SİHA'larını durdurmak için çare ararken Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un sorulara tipik yanıtlar verdiğini, donanma bünyesindeki yeni teknolojiler ve lazer sistemlerinden söz ettiğini bildirdi.

Yunan medyasında, Aralık 2020'de çıkan bir analizde şu ifadeler yer almıştı:

"Türk SİHA'larının durdurulması çok zor, bir an önce şu adımlar atılmalı: Çeşitli tipte kısa menzilli taşınabilir veya yerleşik füze sistemleri ve uçaksavar silahları ile özel hava savunma birimlerinin oluşturulması. Küçük hava hedeflerine karşı verimliliği artırmak için mevcut uçaksavar silahlarının yükseltilmesi (modernize edilmesi). Küçük hava hedeflerini tespit etmek ve vurmak amacıyla gelişmiş uçaksavar silahlarının geliştirilmesi."

"Türkler çok ileride"

Türk SİHA'larının ne denli büyük bir tehdit haline geldiğini anlatan Yunan uzmanların üzerinde sıklıkla durdukları konuların başında "Yunanistan ile Türkiye arasında bu alanda Ankara lehine çok ciddi bir üstünlük olduğu" gerçeği geliyor.

Yunan askeri uzmanlar yaşanan gelişimi "Türkler bu konuda çok ileride ve her seferinde daha iyisini yapıyorlar" diye niteliyor.

"Türk SİHA'ları hava kuvvetlerimizi zorlayacak"

İHA konusunda kendi teknolojisini oluşturan Türkiye'nin ülke genelinde insansız hava araçlarının kullanımını yaygınlaştırırken Yunanistan'ın gelişmeleri sadece izlediğine dikkat çeken Yunan medyası, Türk SİHA'larının Ege'de Yunan hava kuvvetlerini çok zorlayacağını ifade etti.

ABD'den Fransa'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a, Mısır'dan İsrail'e birçok ülkeyle Türkiye karşısında işbirliğine giden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Hydra savaş gemisini Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatbikat için göndermişti. Hydra fırkateyni dönüş yolunda İsrail'in Hayfa limanına uğradı ve iki ülkenin savaş gemileri birlikte tatbikat yaptı.