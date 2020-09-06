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Dünya Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler
Dünya

Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik hakkında açıklamalarda bulunan Yunan Milletvekili Liana Kanelli, Yunanistan'ın ölümcül hatalar yaptığını ve Türkiye'nin bölgedeki tek süper güç olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 23:53:00 -

Yunan Milletvekili Liana Kanelli'den içimizdeki hazımsızları üzecek açıklamalar geldi. Kanelli Türkiye'nin bölgedeki tek süper güç olduğunu açıkladı.

İşte Liana Kanelli'nin açıklamaları:

Yunan Türk meselesiyle ilgili olarak ölümcül bir hata yaptığımıza inanıyorum. Bazıları Yunanistan-Fransa sloganı atıyor. Bu sloganı gençlik yıllarımdan hatırlıyorum. Zamanında Fransa Başbakanı Giscard d'Estaing'in buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk.

Kimse bizim için buraya gelmedi. Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor. Bu zamana kadar iki hata yaptık. Sultan Erdoğan, Erdoğan şu bu dedik. Erdoğan 20 yıldır stratejik bir akıl, Bölgedeki tek süper güç Türkiye, ona bu gücü biraz da NATO sağladı. Türkiye'yi kim donatıyor.

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