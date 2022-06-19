Yunan vekilden çok konuşulacak itiraf: Batı'ya güvenirsek Ukrayna'nın durumuna düşeriz

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Yunan Parlamentosu'nda konuşan aşırı sağcı Yunan Milletvekili Kyriakos Iosif Velopoulos, Yunanistan'ın Batılı müttefiklerine güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Yunan adalarının Türkiye tarafından tehdit altında olduğunu iddia eden Velopoulos, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden adaları silahlandırdık. Peki o zaman neden adalardan silah alıp Ukrayna'ya gönderiyoruz? Eğer fark ettiyseniz Batı Ukrayna'ya ihanet ediyor. Avrupa'nın önde gelen 3 lideri Ukrayna'nın parçalanması gerektiğine ikna etmek için Zelenskiy ile konuşuyor. Türkiye ile birşey olursa biz de aynısını mı yapacağız? Müttefiklerimiz bizi Yunanistan'ın da parçalanması gerektiğine ikna mı edecekler?"

Kıbrıs meselesine de değinen Velopoulos sözlerine şöyle devam etti:

"Kıbrıs Yunanistan ve Helenizm için yabancı bir devlet olabilir ancak Türkler için üçüncü (yabancı) bir devlet değildir. Yunan bakan ayrıca sondajlar konusunda Ege'yi Meksika Körfezine çevirmek istemiyoruz dedi. Yunanistan'ın doğal kaynakları var. Tüm uluslararası forum bunu kabul ediyor. Kırmızı çizgimiz 6 deniz mili gibi şeyler de Yunan bakanın diğer açıklamaları. Bu açıklamalar kaydediliyor ve Türkleri bunları bize karşı her zaman kullanabilir. Başka bir bakan dedi ki; 'Amacımız Türkiye'ye yaptırım uygulamak değil, Türkiye hakkında konuşmak için iyi bir zaman değil.' Bunlar uluslararası sahnede kayda geçirilen trajik hatalardır. Yunan bakanların bu sözleri Türkiye tarafından silah olarak kullanılıyor."