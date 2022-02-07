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Gündem Yunan ve Rumları panik sardı! Türkiye kendi ittifaklarını oluşturuyor
Gündem

Yunan ve Rumları panik sardı! Türkiye kendi ittifaklarını oluşturuyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi ittifaklarını oluşturmaya çalıştığı belirtilirken Türkiye-İsrail yakınlaşması nedeniyle Atina ve Rum kesiminin jeopolitik bir depremle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 07:35:00 - 2022-02-07 07:43:28
Yunan ve Rumları panik sardı! Türkiye kendi ittifaklarını oluşturuyor

Türkiye-İsrail ilişkilerini ele alan Yunan basını, "Jeopolitik deprem sürüyor ama Lefkoşa uyuyor" başlıklı bir analiz yazısı yayınladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin Türkiye ile İsrail'i yakınlaştırmanın ilk adımı olacağı yazılırken, iki ülke arasındaki normalleşmenin Yunanistan ve Rum kesimine etkileri olacağı belirtildi.

İsrail'in Türkiye konusunda Atina ve Lefkoşa'ya güvence verdiği ama bunların inandırıcı olmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi ittifaklarını oluşturmaya çalıştığı, Washington'un da Türkiye'yi desteklediği kaydedildi.

AB'nin arkasından olayların takip edilmesinin bir hata olduğunun altını çizen Yunan basını, bölgede yaşanan değişiklikler nedeniyle Atina ve Rum kesiminin jeopolitik bir depremle karşı karşıya olduğu uyarında bulundu.

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