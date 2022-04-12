Yunan uzmandan çarpıcı itiraf: Türkiye'nin isteklerini yerine getirmek zorundayız

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Bir Yunan televiyon kanalına canlı bağlantı yoluyla katılan Osmanlı Bilimci Dimitris Stathakopoulos, "Rusya-Ukrayna Savaşı"nda Türkiye'nin rolü ve etkisi hakkında konuştu.

Türkiye'nin "baskın" bir rol oynadığını belirten Stathakopoulos, "Artık Türkiye bir arabulucu. Türkiye dünyanın büyükleriyle oynuyor ve pazarlık yapıyor. Ukrayna'da yaşanan karışıklık bittiğinde Türkiye Yunanistan'dan daha karlı çıkacaktır. Yine kaybeden biz olacağız" dedi.

Yunanistan'ın bölgede "piyon" olmaktan öteye gidemediğini dile getiren Stathakopoulos şunları kaydetti:

"NATO bizi bir piyon olarak görüyor. Eski hukukçuların dediği gibi ortada bir karı-koca ilişkisi var. Koca Türkiye ve kocaya itaat eden kadın ise Yunanistan."

Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu itiraf eden Stathakopoulos, "Yunanistan, Türkiye'nin isteklerini yerine getirmek zorunda" dedi.