İşte alkolün sonu: 420 bin lira ceza, kaza ve karakol

Alkolün direksiyon başında insanı saniyeler içerisinde nasıl büyük bir tehlikenin içine sürükleyebileceğinin dikkat çekici bir örneği Bursa'da yaşandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Anıl Ç. yönetimindeki 16 ATK 997 plakalı otomobil, polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaya yaklaştı.

Polisleri gören sürücü önce durakladı. Ardından aracını geri vitese takarak uygulama noktasından uzaklaşmaya çalıştı.

KAÇMAK İSTERKEN TRAFİK LAMBASINA ÇARPTI

Sürücünün alkollü halde yaptığı tehlikeli manevra kısa sürdü.

Geri geri kaçmaya çalışan Anıl Ç., trafik lambasına çarparak durmak zorunda kaldı. Polis ekipleri kazanın ardından sürücüyü kontrol altına aldı.

Bölgeye gelen trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi.

“ABİ ARABAYI BABAMDAN HABERSİZ ÇALDIM”

Asıl ilginç anlar ise alkol kontrolü sırasında yaşandı.

Alkolmetreyi üfleyen sürücü, polis ekiplerine dönerek şu ifadeleri kullandı:

“Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin. Yazık günah adama. Suç işlemedim, daraldım burada. Kaçacak bir durumum yok.”

Sürücünün sözleri ve polis ekipleriyle yaşadığı diyalog kameraya yansıdı.

ALKOLÜN FATURASI AĞIR OLDU

Birkaç dakika içerisinde yaşananlar, alkollü şekilde direksiyon başına geçmenin insanı nasıl peş peşe yanlış kararların içine sürükleyebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Alkollü halde araç kullanan sürücü, polisi görünce kaçmaya çalıştı, geri viteste trafik lambasına çarptı ve ardından karakolluk oldu.

Üstelik olay bununla da bitmedi.

Sürücüye 3 farklı maddeden toplam 420 bin lira para cezası uygulandı. Anıl Ç., işlemlerinin tamamlanması için karakola götürüldü.

BİR KADEHLE BAŞLAYAN YOL KARAKOLDA BİTEBİLİYOR

Alkol yalnızca sürücünün kendi hayatını değil, trafikte hiçbir şeyden habersiz seyreden insanların hayatını da tehlikeye atıyor.

Bursa'da yaşanan olayda can kaybı yaşanmaması teselli olurken, ortaya çıkan görüntüler alkolün muhakeme ve karar verme yeteneği üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gösterdi.

Direksiyon başında alınan yanlış bir kararın bedeli bazen para cezasıyla sınırlı kalırken, bazen geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.