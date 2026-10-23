  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir zamanlar SİHA kamerasını vermiyorlardı! Şimdi savunma iş birliği için Ankara’ya geldiler İzmir’de su ve ulaşım tarifelerinde yeni dönem! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay indirim kararlarını duyurdu! Karadeniz’de terör ateşi kıyılarımıza ulaştı! Rusya açıklarında vurulan gemi sürüklenip kıyılarımıza demirledi: Gazze’ye giden yardım tırlarına Siyonist engel! İşgalciler yolu kapattı Sokaktaki gerilim parlamentoya sıçradı! O ülkede milletvekilleri birbirine girdi Almanya'da "Rus istihbaratı" operasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanada artık stratejik ortağımız Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış! Tarihi konuşmayla Meclis'i sallamıştı Mehmet Ali Çelebi milliyetçiliğin ve yerli duruşun özünü Meclis kürsüsünden haykırdı! Toplam gelir 20 milyon avroyu aştı: Cim-Bom’un Lille zaferi kasayı da doldurdu
Dünya Trump’tan petrol kapasitesi için acil adım: Savunma Üretim Yasası devrede
Dünya

Trump’tan petrol kapasitesi için acil adım: Savunma Üretim Yasası devrede

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump’tan petrol kapasitesi için acil adım: Savunma Üretim Yasası devrede

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin petrol üretimi, rafinasyon ve lojistik kapasitesini artırmak amacıyla Savunma Üretim Yasası kapsamında karar aldı. Ulusal savunma ihtiyaçlarına dayandırılan kararın uygulanmasından Savunma Bakanlığı sorumlu olacak.

ABD’de petrol sektörünün üretim ve tedarik kapasitesinin geliştirilmesi, savunma hazırlığının bir parçası olarak ele alındı. Beyaz Saray’ın yayımladığı karar metninde Trump, yurt içindeki petrol altyapısının güçlendirilmesi için acil federal adımların gerekli olduğunu belirtti.

Karar, Trump’ın 20 Ocak 2025’te ilan ettiği “Ulusal Enerji Acil Durumu” kapsamında atıldı.

Trump, 1950 tarihli Savunma Üretim Yasası'nın 303. maddesine dayandırdığı kararda, yurt içi petrol arama ve üretim faaliyetleri ile rafinasyon ve lojistik kapasitesini, "ulusal savunma için elzem endüstriyel kaynaklar" olarak tanımladı.

Kısıtlı finansman, uzun izin süreçleri ve tedarik zinciri sınırlamaları nedeniyle, başkanlık eylemi olmaksızın kapasitenin zamanında sağlanamayacağını belirten Trump, söz konusu kanun maddesi uyarınca satın alımların, satın alma taahhütlerinin, üretim yeteneklerinin geliştirilmesi için mali destekler verilmesinin veya diğer eylemlerin bu ihtiyacı karşılamak için en uygun alternatif yöntemler olduğunu aktardı.

Trump, bu nedenle söz konusu kapasitenin geliştirilmesine yönelik acil durum gerekçesiyle, ilgili maddedeki gerekliliklerden muafiyet sağlandığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanlığını söz konusu kararı uygulamakla yetkilendirdi.

Petrol fiyatlarında sert geri çekilme! Brent 108 doların altına indi
Petrol fiyatlarında sert geri çekilme! Brent 108 doların altına indi

Gündem

Petrol fiyatlarında sert geri çekilme! Brent 108 doların altına indi

Yeni kriz: Petrol var, tanker yok!
Yeni kriz: Petrol var, tanker yok!

Ekonomi

Yeni kriz: Petrol var, tanker yok!

İran, Basra Körfezi'nde 4 tankeri vurdu: Yasadışı petrol transferi yaptığı belirlendi
İran, Basra Körfezi'nde 4 tankeri vurdu: Yasadışı petrol transferi yaptığı belirlendi

Dünya

İran, Basra Körfezi'nde 4 tankeri vurdu: Yasadışı petrol transferi yaptığı belirlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23