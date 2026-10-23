Mereto Dağı’na kayak merkezi: Güneydoğu’ya kış turizmi geliyor

Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamı ile Mereto Dağı Kayak Merkezi'ne büyük bir ziyaretçi ilgisi olmasını beklediklerini dile getiren Başar, bölgedeki vatandaşların ziyaretçileri karşılamak için sabırsızlandığını belirtti. Batman Valisi Ekrem Canalp'in talimatlarıyla ve İl Özel İdaresinin destekleriyle kayakseverleri en kısa sürede ağırlayabilmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başar, güvenlik yolu kapsamında Mereto Dağı'nda 19 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının da tamamlandığını, bu yolun 12 kilometresine vatandaşların can ve mal güvenliği için çelik bariyerler döşendiğini, misafirlerin Sason ilçe merkezinden yarım saat gibi kısa bir sürede kayak merkezine ulaşabileceklerini kaydetti. Başar, "Tüm bu güzellikleri görmek için başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin her tarafından vatandaşlarımızı Batman'a, Sason'a, Mereto Dağı'na bekliyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yeni bir kayak merkezi kazandırmış olacağız. Yerli ve yabancı turistler artık bölgeyi kış turizmi kapsamında da ziyaret edebilecek." diye konuştu.