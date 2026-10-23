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Mereto Dağı’na kayak merkezi: Güneydoğu’ya kış turizmi geliyor

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Mereto Dağı’na kayak merkezi: Güneydoğu’ya kış turizmi geliyor

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 978 metre rakımlı Mereto Dağı, kurulacak kayak merkeziyle kış turizmine kazandırılacak.

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Foto - Mereto Dağı’na kayak merkezi: Güneydoğu’ya kış turizmi geliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı olan, yüksekliği ve iklimi sayesinde yaz aylarında bile zirvesinde kar bulunan Mereto Dağı'nın doğa turizminin yanı sıra kış turizmine de ev sahipliği yapması için Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle çalışma başlatıldı.

#2
Foto - Mereto Dağı’na kayak merkezi: Güneydoğu’ya kış turizmi geliyor

Dağın 2 bin 350 metre rakımında kurulumu süren Mereto Dağı Kayak Merkezi'nde, yaklaşık 150 metrelik pist, karşılama alanı, konveyör bant (kızak alanlarında ve yürüyüş yollarında kayakçıları yokuş yukarı kolayca taşımaya yarayan hareketli bant sistemi), istasyon kafeleri, karavan ve çadır park alanları bulunacak.

#3
Foto - Mereto Dağı’na kayak merkezi: Güneydoğu’ya kış turizmi geliyor

Sason Kaymakamı Furkan Başar, Mereto Dağı'nın 2 bin 978 metre yüksekliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı olduğunu söyledi. Mereto Dağı'nın 2 bin 350 metre rakımına bir kayak merkezi kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başar, "Yaklaşık 150 metrelik kayak pistinin içerisinde bulunuyoruz. İnşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kayak merkezi fikri Sayın Valimizin talimatları ve milletvekilimizin destekleriyle Batman'da turizmi 365 güne yaymak adına yapılan en büyük çalışmalardan biridir." dedi.

#4
Foto - Mereto Dağı’na kayak merkezi: Güneydoğu’ya kış turizmi geliyor

İLÇE MERKEZİNDEN YARIM SAATTE ULAŞILABİLECEK: Başar, yüzde 16'lık eğimiyle kayak pistinin, yeni başlayan ve orta düzeydeki kayakçılar için uygun olan mavi kategoride bulunacağını belirterek, şöyle konuştu: "Yol güzergahında istasyon kafelerde gelen kahvaltı yapıp dinlenebilecekler. Kayak merkezine gelen misafirlerimiz de çocuklarıyla gün boyu eğlenebilecekler. Karavan park alanları, çadır kamp alanlarında da misafirlerimiz Mereto Dağı'nda konaklayabilecekler. Mevsim şartlarına göre kasım ayının başından nisan sonuna kadar Mereto Dağı Kayak Merkezi'nde sporseverlerimiz kayak yapma imkanına sahip olacaklar. Şu an Mereto Dağı'nın her bir yanında çok yoğun çalışma yürütülüyor. Merkezi bu sezona yetiştirmeye çalışıyoruz."

#5
Foto - Mereto Dağı’na kayak merkezi: Güneydoğu’ya kış turizmi geliyor

Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamı ile Mereto Dağı Kayak Merkezi'ne büyük bir ziyaretçi ilgisi olmasını beklediklerini dile getiren Başar, bölgedeki vatandaşların ziyaretçileri karşılamak için sabırsızlandığını belirtti. Batman Valisi Ekrem Canalp'in talimatlarıyla ve İl Özel İdaresinin destekleriyle kayakseverleri en kısa sürede ağırlayabilmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başar, güvenlik yolu kapsamında Mereto Dağı'nda 19 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının da tamamlandığını, bu yolun 12 kilometresine vatandaşların can ve mal güvenliği için çelik bariyerler döşendiğini, misafirlerin Sason ilçe merkezinden yarım saat gibi kısa bir sürede kayak merkezine ulaşabileceklerini kaydetti. Başar, "Tüm bu güzellikleri görmek için başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin her tarafından vatandaşlarımızı Batman'a, Sason'a, Mereto Dağı'na bekliyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yeni bir kayak merkezi kazandırmış olacağız. Yerli ve yabancı turistler artık bölgeyi kış turizmi kapsamında da ziyaret edebilecek." diye konuştu.

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