İngiltere hükümeti uyardı! Gıda ve su stoku yapın

İngiltere’de başlatılan “Be Ready” (Hazırlıklı Ol) kampanyasıyla, vatandaşların elektrik, su ve iletişim hizmetlerinin kesintiye uğradığı durumlara karşı önceden plan yapması hedefleniyor. Hükümet, tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksaklıkları da dikkate alarak hanelerin üç günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek hazırlık yapmasını tavsiye etti.

Kampanya kapsamında vatandaşlara, kişi başına günlük 3 litre olmak üzere 3 gün için toplam 9 litre içme suyu, bozulmayan gıda ürünleri, ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, nakit para ve pilli radyo bulundurmaları tavsiye edildi.

Acil durumlarda elektrik, su, telefon ve internet hizmetlerinin kesintiye uğrayabileceği, tedarik zincirlerinde de aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.

"Tehditler varsayımsal değil, gerçek"

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, ülkenin Telford kentindeki bir savunma sanayisi tesisinde yaptığı konuşmada, ülkenin doğal afetler, gelişmiş siber saldırılar ve devlet destekli terörizm gibi tehditlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.

Rusya ve diğer düşman devletlerin günlük yaşamda kullanılan kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulunan Streeting, "Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek. Başka yerlerde değil, giderek daha fazla burada karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Streeting, hanelerin ve işletmelerin olası krizlere nasıl karşılık vereceklerini önceden planlamalarının önemini vurguladı.

Streeting, BBC'nin "Question Time" programında yaptığı açıklamada da hükümetin amacının halkı korkutmak olmadığına işaret ederek, "İnsanların tetikte olmalarını, ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz." dedi.

Hazırlıkların belirli bir tehdide yönelik olmadığını vurgulayan Streeting, gıda ve su stoklarının elektrik kesintileri ya da siber saldırı nedeniyle ödeme sistemlerinin çalışmaması gibi durumlarda faydalı olabileceğini belirtti.

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis de vatandaşların basit önlemler almasının, acil durumlarda güvenlik ve kurtarma ekiplerinin daha fazla desteğe ihtiyaç duyan kişilere öncelik vermesini sağlayacağını ifade etti.

Hükümetin bu girişimle ülkenin krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini belirten Jarvis, Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da benzer hazırlık kampanyalarının yürütüldüğünü hatırlattı.

Dünya genelinde çok sayıda internet sitesinde kullanılan PHP programlama dilinde kritik güvenlik açığı tespit edilmesinin ardından İngiltere'de 32 kamu hizmetine ait internet sitesi tedbir amacıyla erişime kapatılmıştı.