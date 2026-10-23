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Siyaset Özgür Özel ve ekibine kötü haber! Kılıçdaroğlu 'fezleke' ile vurdu!
Siyaset

Özgür Özel ve ekibine kötü haber! Kılıçdaroğlu 'fezleke' ile vurdu!

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Özgür Özel ve ekibine kötü haber! Kılıçdaroğlu 'fezleke' ile vurdu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme rüşvet" suçlamasıyla fezleke düzenlerken, Kılıçdaroğlu "Yolsuzluk söz konusuysa dokunulmazlığı olmaz" çıkışı yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme rüşvet" suçlamasıyla fezleke düzenlerken, Kılıçdaroğlu "Yolsuzluk söz konusuysa dokunulmazlığı olmaz" çıkışı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden Özgür Özel ve kendisine yakın isimlerin fezleke dosyalarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

"Dokunulmazlık konusundaki düşüncem açık: Yolsuzluk iddiasıyla suçlanan herkes gidip yargılanmalıdır. Siyasi görüş nedeniyle tutuklanmaya karşıyım. Ancak yolsuzluk söz konusuysa bunun dokunulmazlığı olmaz."

 

ÖZEL'İN FEZLEKE SAYISI 63'E ULAŞTI

Meclis'te hakkında en fazla fezleke bulunan milletvekili Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in toplam fezleke sayısı 63'e ulaştı.

TBMM'ye sevk edilen dokunulmazlık dosyaları kapsamında Yeni Parti bünyesinde yer alan milletvekillerinin fezlekeleri şu şekilde sıralanıyor:

Veli Ağbaba (Yeni Parti Milletvekili) – Zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi
Ali Mahir Başarır (Yeni Parti Milletvekili) – TBMM'ye sunulan dokunulmazlık fezlekesi dosyası
Ümit Özlale (Yeni Parti Milletvekili) – TBMM'ye sunulan dokunulmazlık fezlekesi dosyası
Özgür Karabat (Yeni Parti Milletvekili) – TBMM'ye sunulan dokunulmazlık fezlekesi dosyası

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