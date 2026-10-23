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Dünya Yemen'de savaşın kahreden yüzü... Kızının cenazesini sırtında taşıyan anne
Dünya

Yemen'de savaşın kahreden yüzü... Kızının cenazesini sırtında taşıyan anne

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Yemen'de savaşın kahreden yüzü... Kızının cenazesini sırtında taşıyan anne

Yemen’de Husilerin saldırısında eşini ve kızını kaybeden bir anne, kızının cenazesini sarp dağ yollarında sırtında taşıdı. Görüntüler, kentte yıllardır süren kuşatmanın insani sonuçlarını gündeme getirdi.

Yemen’de Husilerin saldırısında eşini ve kızını kaybeden bir anne, kızının cenazesini sarp dağ yollarında sırtında taşıdı. Görüntüler, kentte yıllardır süren kuşatmanın insani sonuçlarını gündeme getirdi.
Yemen’in Taiz kentinde, Husilerin düzenlediği saldırıda kızını ve eşini kaybeden bir anne, kızının cenazesini defnedebilmek için sarp dağ yollarında sırtında taşıdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, yaklaşık 2015’ten bu yana kuşatma altında bulunan Taiz’de sivillerin yaşadığı ağır insani koşulları yeniden gündeme getirdi.

Yemenli yerel kaynaklar ve aktivistlerin aktardığına göre olay, 20 Ekim Salı günü Taiz’in güneyindeki Sabr el Mevadim ilçesine bağlı En Nidani bölgesindeki El Aden köyünde meydana geldi.

Husilerin bir evi hedef aldığı bombardımanda 65 yaşındaki Muhammed Kasım Ali Abdullah en Nakib ile 35 yaşındaki kızı Müşira hayatını kaybetti. Müşira’nın Kur’an-ı Kerim öğretmeni olduğu bildirildi.

Saldırının ardından kızının cenazesini uygun koşullarda defnetmek isteyen anne, bölgedeki sarp dağ yollarını aşarak cenazeyi sırtında taşıdı. Yerel kaynaklara göre olay yerine ulaşan ambulansın da hedef alındığı öne sürüldü.

Güvenli ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu bölgede annenin cenazeyi kendi imkanlarıyla taşımak zorunda kalması, yaşanan insani dramın sembollerinden biri haline geldi.

 

Taiz’de yıllardır süren kuşatma

Yemen’in güneybatısında, Sabr Dağı’nın eteklerinde bulunan Taiz, ülkenin nüfus bakımından en büyük kentlerinden biri.

Husilerin 2015’ten bu yana sürdürdüğü kuşatma nedeniyle kentin diğer bölgelerle bağlantısını sağlayan ana yolların önemli bir bölümü kapalı tutuluyor. Bu durum, sivilleri ulaşım için sarp ve tehlikeli alternatif güzergâhları kullanmaya zorluyor.

Kuşatma ve ikmal hatlarına yönelik kısıtlamalar, kentte temiz suya erişimi zorlaştırırken gıda fiyatlarının yükselmesine ve ilaçlarla tıbbi malzemelerin temininde sıkıntılara yol açıyor. Son saldırı da Taiz’deki sivillerin hem silahlı çatışmaların hem de yıllardır devam eden ulaşım ve insani yardım kısıtlamalarının etkisi altında kaldığını gösterdi.

 

Yemen’de çatışmalar yeniden şiddetleniyor

Taiz’deki saldırı, Yemen hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların farklı cephelerde yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Şebva, Marib ve Cevf gibi bölgelerde de çatışmalar sürerken, taraflar arasındaki gerilim sivillerin güvenliği üzerindeki riskleri artırıyor.

Yemen’deki gelişmeler, ülkenin uluslararası alanda tanınan hükümeti ile Husiler arasındaki uzun süreli savaşın yeniden şiddetlenmesiyle birlikte bölgesel güvenlik açısından da önem taşıyor.

Taiz’de kızının cenazesini sırtında taşımak zorunda kalan annenin görüntüleri ise çatışmanın siyasi ve askeri boyutlarının ötesinde, sivillerin günlük yaşamında yol açtığı ağır sonuçları gözler önüne serdi.

Kaynak: Mepa News

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